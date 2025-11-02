Els veïns de Girona mostren la seva procupació per la «fiabilitat de les dades» en la taxa de residus
La Coordinadora d’Associacions Veïnals dubta que s’hagin comptat bé les vegades que s’han utilitzat les targetes dels contenidors per assolir els 24 usos semestrals que proposa l’Ajuntament per obtenir bonificacions
La Coordinadora d’Associacions Veïnals de Girona (CAV) qüestiona la «fiabilitat de les dades» quan l’Ajuntament de Girona cobri la taxa d’escombraries als contribuents. El president de la CAV, Ramon Casero, explica que han «dubtat» sobre els registres «avui i durant dot el procés» i, per això, hi ha certa «preocupació» per com pugui «repercutir en la taxa». També perquè hi ha hagut «problemes tècnics» a l’hora d’obrir els contenidors, les deixalleries o les àrees temporals.
El mínim perquè es vegi en la taxa d’escombraries que un usuari ha fet un bon ús de les targetes o dels cubells del porta a porta és de 24 cops el semestre. És a dir, si una persona ho ha fet mínim una vegada setmana durant els sis primers mesos de l’any un cop per setmana ja ho hauria completat. Tanmateix, «no sempre les targetes han comptabilitzat totes les obertures» dels contenidors intel·ligents, assegura Casero, que afegeix que és una queixa reiterada entre els veïns. De la mateixa manera, indica que alguns veïns «han anat a la deixalleria i no se’ls ha comptabilitzat». L’ús sis cops l’any de la deixalleria permet una bonificació de 25 euros en la taxa.
Els veïns no són els únics que han parlat del tema. Ja va ser debat en el ple extraordinari que es va fer el passat 20 d’octubre, precisament, per aprovar de forma provisional les ordenances fiscals pel 2026, entre les quals hi ha la taxa d’escombraries. La portaveu del PSC, Bea Esporrín, va assegurar que «els usos en les dades marcades a l’aplicació web Girona Recicla no estan bé».
Va posar el seu exemple: «l’històric diu que el juny no vaig fer servir la targeta i tothom que l’ha fet servir i s’ho ha mirat em diu que li surten zero aportacions». A més, va indicar que pels altres mesos «les aportacions són molt limitades, i és mentida», però va lamentar que no poder-ho «demostrar».
La tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sílvia Aliu, va respondre dient que les dades exposades per Esporrín «no reflecteixen encara la proporcionalitat definitiva». Així, va afirmar que «estaran incloses en la web de l’ajuntament a partir del febrer, juntament amb el padró definitiu».
«Recompensar l’esforç»
Amb tot, Casero fa una «valoració positiva» de la reducció de la taxa d’escombraries anunciada per l’Ajuntament pel 77,9% dels usuaris que han fet un bon ús del nou sistema de recollida de residus. «El bon ús del servei ha de poder representar una rebaixa del cost», detalla i afegeix que «si es recicla més, no només se’n beneficia el medi ambient, també hi ha un estalvi de diners».
De la mateixa manera, també entén que s’apugi el cost per aquells que han utilitzat poc o gens la targeta o els cubells. «La filosofia de la taxa justa és això: es premia la bona praxi i el bon ús, i és penalitzar qui no en fa ús», assenyala. Sí que hi pot haver «casuístiques d’entendre el que és un bon ús», tot i que Casero conclou que «l’esforç s’ha de recompensar».
