Unes 12.000 persones tanquen les Fires a ritme de Di-Versiones
L'últim concert de les barraques omple la Copa per fer boca del castell de focs de cloenda de les festes
Girona ha acomiadat les Fires al ritme de l'Orquestra Di-Versiones, que amb les seves populars versions, ha fet ballar les més de 12.000 persones que han omplert el passeig de la Copa. El concert, el darrer d'aquestes festes, era el preludi del castell de focs que a partir de les 20h tancarà definitivament 10 dies de frenètica activitat festiva a la ciutat. Els calongins, que aquest any celebren el seu 20è aniversari, han tornat a estar acompanyats per un públic fidel i de totes les edats, en una oda a la cultura popular. Hi ha hagut temps, fins i tot, per fer pujar a l'escenari el cantant de l'Orquestra Montecarlo, Josep Masó, i també per cantar l'himne del Girona FC.
El darrer dia de la festa major de Girona ha tingut la cultura popular com a gran protagonista, amb la trobada de colles geganteres, el concert de Di-Versiones i els focs de cloenda com a actes multitudinaris destacats. Al matí la jornada ha arrencat amb sol i gairebé mànigues de camisa, però a mida que ha anat avançant el dia, els núvols han pres el cel i fins i tot hi havia previsió d'una pluja que no ha acabat arribant. Puntuals, a 2/4 de 6, els calongins han obert el seu concert, amb la mateixa intensitat de sempre. Al maig ha havien obert la gira del 20è aniversari al Palau de Fires i després d'un estiu amb més d'una trentena d'actuacions, són a la recta final i ho han tornat a celebrar amb el públic gironí. El mes que ve, com a preludi del Nadal, tornaran a la Mirona de Salt, aquest cop, per partida doble.
