El carril de bus ràpid entre Girona i Salt s'inaugurarà, finalment, la primera quinzena de novembre
Territori assegura que les obres ja han acabat i ara podran entrar en funcionament millores en el servei de les línies L9, L3 i L4
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica assegura que durant la primera quinzena de novembre entraran en funcionament els nous serveis, la millora de recorreguts i els nous vehicles en les línies que connecten ambdós municipis, l'L9, L3 i l'L4, del nou corredor de bus ràpid entre Girona i Salt. També està previst que es faci una inauguració oficial. Tot això, després que fa deu dies, la consellera de Territori, Habitatge i Transició ecològica, Sílvia Paneque, afirmés que el corredor entraria en funcionament durant els dies de les Fires de Girona.
Amb tot, les obres que van començar l'estiu de l'any passat ja s'han donat per finalitzades. L'objectiu de la Generalitat amb aquesta actuació és descarbonitzar la mobilitat, incentivar l'ús del transport públic i afavorir la integració de les infraestructures en l'entorn urbà. Les tasques han inclòs la configuració de nous carrils bus laterals, un carril bici bidireccional i millora els espais per a vianants, amb noves places, ampliacions de voreres i més permeabilitat, i ha tingut un pressupost global de 5,5 milions d'euros. "Aquesta obra millora la via de més intensitat que recorre les ciutats d'est a oest de Girona i Salt" ha comentat Paneque.
Aquesta obra s'emmarca "en les polítiques del Govern de la Generalitat per a descarbonitzar la mobilitat i incentivar l'ús del transport públic", ha dit Paneque, tot promovent "uns serveis de bus més competitius i afavorint la mobilitat a peu i en bicicleta". Aquesta actuació, a més, suposa una "important transformació urbana", ha renarcat. L'obra s'ha focalitzat en tres àmbits situats al llarg de 3,5 quilòmetres i han inclòs la construcció d'un carril bus per sentit i d'un carril bici bidireccional per afavorir la mobilitat quotidiana entre els dos municipis. Així mateix, ha comportat millores per afavorir la fluïdesa i la seguretat del trànsit, així com la mobilitat i l'accessibilitat de vianants.
Les millores
En primer lloc, les obres han inclòs la creació d'un carril bus per sentit, en el corredor format pel passeig dels Països Catalans i el Passeig d'Olot, entre la plaça Mercè Rodoreda de Salt i la rotonda del pont del Dimoni de Girona, amb els busos que circularan pel carril més pròxim a la vorera. Això sí, entre la rotonda del Tren d’Olot i el carrer Montnegre, ja a la capital gironina, els vehicles privats i els busos hauran de compartir l'únic carril de circulació que ja hi ha en sentit centre de la ciutat. En sentit Salt, sí que hi ha sempre els dos carrils. A més, en arribar a la rotonda del pont del Dimoni hi ha tres carrils, un per busos i dos per vehicles privats.
Aquest únic carril durant un tram del passeig d'Olot és a causa de la creació d'un carril bici bidireccional, que transcorre pel costat més pròxim a la vorera i per on abans circulaven vehicles. Al llarg de l'avinguda dels Països Catalans de Salt aquest carril bici passa pel centre de la calçada, mentre que en la part més pròxima al pont del Dimoni de Girona s'aprofita un que ja hi havia a sobre la vorera, a tocar del pavelló de Santa Eugènia.
Les obres han permès implementar millores per afavorir la fluïdesa i la seguretat del trànsit, gràcies a dues noves rotondes semaforitzades a Marquès de Camps i Josep Irla a Salt. S'ha eliminat, així, els girs a esquerra i s'han simplificat les fases semafòriques a tot el corredor. A més, s'han fet millores a l'avinguda de Sant Narcís de Girona per a fer més fàcil i eficient el pas dels autobusos en un tram en corba i s'ha remodelat la plaça Joan Brossa com a terminal de les línies L3 i L4, per optimitzar-ne el recorregut. A més, la nova plaça ha facilitat l'accessibilitat i la distribució de les persones usuàries cap a l'estació de ferrocarril i cap al centre urbà de Girona. Finalment, s'han fet millores per la mobilitat a peu, com l'ampliació de voreres; la creació de nous passos de vianants; i l'augment d'espais per als vianants, en especial entorn de l'espai Jove de Salt i la Plaça Joan Brossa de Girona.
Transformació de la mobilitat
Aquesta nova infraestructura i l'aplicació d'altres mesures permetran transformar la mobilitat i la prestació i l'oferta de serveis de transport públic en aquest àmbit. Així, es preveu incrementar l'oferta al corredor, amb la potenciació de l'L9 com a línia troncal que comunica amb la Universitat de Girona i l'optimització dels serveis i recorreguts de les línies L3 i L4. També ampliar i millorar la cobertura en transport públic, per exemple a Torre-Mirona, a la Universitat i a l'Hospital i augmentar les freqüències de pas, en especial de l'L9. Tenint en compte les noves expedicions de l'L9, l'L3 i l'L4 expedicions i les línies interurbanes, per aquest corredor hi circularà un bus cada tres minuts i mig.
Per altra banda, es reduirà el temps de viatge, amb les persones usuàries que s'estalviaran de mitjana sis minuts. Amb la remodelació de la plaça Joan Brossa es millora la intermodalitat, ja que queda a cent metres del tren convencional R11, Mitja Distància, RG1, el tren d'alta velocitat i l'estació interurbana d'autobusos. A més, la línia troncal, l'L9, operarà amb "vehicles zero emissions" totalment electrificats. Finalment, s'han millorat els punts parada i marquesines.
Els serveis d'autobús entre Salt i Girona transporten més de 3,1 milions de passatgers anuals a través de les línies urbanes L3, L4 i L9, a més de la demanda que canalitzen les interurbanes provinents de Caldes de Malavella, Olot, Amer i Arbúcies. Aquests serveis acumulen creixements molt elevats en els últims anys. Així, aquest és un dels sis corredors (a la província de Girona se'n farà un entre Lloret de Mar i Blanes) que formen part de la primera fase de la xarxa de corredors de bus ràpid que el Govern està desplegant en àrees que formen un mateix sistema urbà i que estan especialment congestionades, per a potenciar l'ús de l'autobús.
