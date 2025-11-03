El cicle "Mmm’agrada molt la música Girona" inaugura la vuitena edició amb un concert de la cantant Ariana Ramírez
L’actuació tindrà lloc aquest dissabte 8 de novembre, a les 18.30 h, al Centre Cívic Ter
El cicle “Mmm’agrada molt la música Girona”, organitzat per l’Ajuntament de Girona, l’entitat MIFAS i l’associació MMM'agrada, inaugurarà la vuitena temporada amb un concert de la cantant i compositora Ariana Ramírez. L’artista de Sarrià de Ter, portarà els temes del seu àlbum Hysteria en el qual parla de la violència sobre les dones i la salut mental mesclant diferents gèneres musicals. L’actuació tindrà lloc el dissabte 8 de novembre, a les 18.30 h, al Centre Cívic Ter, i per assistir-hi cal fer reserva prèvia.
“Aquest cicle és un exemple més del projecte de dinamització comunitària que impulsem des del Centre Cívic Ter, en col·laboració amb les entitats i associacions del territori. ‘Mmm’agrada molt la música Girona’ posa la cultura a l’abast de tothom i reforça la nostra aposta per una ciutat inclusiva, diversa i viva, on totes les persones tinguin cabuda i es puguin sentir part de la vida cultural”, ha destacat la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones de l’Ajuntament de Girona, Núria Riquelme Zurita.
“El nou servei d’acompanyament gratuït és una col·laboració de la qual estem molt satisfets, ja que permet completar el servei d’acollida i suport dins una iniciativa pionera, inclusiva i arrelada a Girona. El cicle ‘Mmm’agrada molt la música Girona’ és un exemple de com la cultura esdevé un espai d’inclusió i igualtat real, on tothom té cabuda i pot participar-hi plenament, independentment de les seves capacitats o necessitats específiques. Impulsem accions que posen al centre les persones i fomenten la seva autonomia, la relació i la participació en la vida comunitària. Aquest nou servei representa un pas més en el compromís de fer de Girona una ciutat veritablement accessible, amable i inclusiva per a tothom”, ha assenyalat la regidora de Ciutat que Cuida i de Benestar Animal i Serveis Ambientals, Gemma Martínez Villagrasa.
La programació del cicle seguirà el dissabte 6 de desembre, amb la cantautora Emma Sayer qui presentarà el seu nou senzill I'll Be Loving You, llançat el 2025, i mostrarà el seu talent com a artista interpretant temes originals. Emma Sayer va formar part de la programació de la sisena edició del “Mmm’agrada” amb la companya Noves Creadores.
A partir del gener i fins a l’abril, es podran veure al Centre Cívic Ter propostes de gèneres diversos, vinculades al territori i, com és habitual, preparades per fomentar la participació del públic. El dia 24 de gener serà el torn d’Eduard Canimas i Ovidi Llorente amb l’espectacle musical Dos folls; el 7 de febrer es farà la Festa de Músiques Urbanes de l’Associació Cultural Horizzon amb els artistes Kelan, Pablo Naikis i SR. Solgar; i el 14 de març, els protagonistes seran la Companyia La Diversa. Completarà la programació Martina Planella el 18 d’abril. La temporada es tancarà el 9 de maig amb una Festa Final amb artistes col·laboradores.
A banda, en aquesta vuitena edició, l’espai de micro obert comptarà amb la participació de Juna, Ángel Flores i l’Associació Ictus Girona, entre altres.
Nou servei d’acompanyament gratuït
Aquesta temporada s’estrenarà un servei d’acompanyament i suport a persones amb discapacitat, dependència, diversitat funcional o que manifestin qualsevol necessitat específica. El servei, totalment gratuït, inclourà dues persones professionals del suport a l’autonomia, un espai d’acollida i berenar des d’una hora abans de cada concert. Aquest servei el podran sol·licitar persones amb discapacitat, dependència o diversitat funcional, o les entitats que les representin. Les places són limitades per això cal reservar abans de 7 dies naturals del concert programat.
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Preses
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Dimissió, destitució o solució
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- El malson d'un propietari: «El meu inquilí ha aixecat parets i lloga habitacions per dies a turistes»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida