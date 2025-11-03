Crema part d'un camió d'escombraries a Girona
Els Bombers van deixar que el foc es consumís
Un camió d’escombraries va començar a cremar aquest diumenge al vespre mentre es trobava al carrer del Can Pau Birol, a Girona.
L’avís de l’incendi es va rebre cap a dos quarts de set del vespre, i fins al lloc s’hi van desplaçar dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius de la Policia Municipal de Girona.
En arribar, els bombers van comprovar que el foc afectava la part posterior del vehicle, on hi haa la càrrega. Segons informen des del cos d’emergències, van deixar que les flames consumissin el contingut per controlar millor la situació, fet que va provocar una columna de fum a la zona.
El succés va tenir lloc a prop d’un solar d’aquesta àrea industrial on s’emmagatzemen contenidors.
