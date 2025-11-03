Girona ha de licitar per segona vegada la rehabilitació de l'antic taller de Can Marfà
L'objectiu és convertir l'edifici en un espai formatiu, divulgatiu i social de foment del sector hortícola
El primer concurs públic va quedar desert, per a uns treballs que costen al voltant d'un milió
L'Ajuntament de Girona ha hagut de licitar per segona vegada les obres del projecte de construcció per a la rehabilitació de l'edifici de l'antic taller de can Marfà per adequar-lo com a espai de foment del sector hortícola. La raó és que el primer concurs públic, que va sortir a finals d'agost d'aquest any, va quedar desert perquè no constava que s'hagués presentat cap oferta. L'actuació s'emmarca dins de les accions previstes en el projecte Menja't Girona.
Així, aquesta setmana ha tornat a sortir la licitació, amb el mateix preu de sortida que en la primera: 996.447,26 euros, finançats pels Fons Europeus Next Generation. L'edifici està situat al costat de la Marfà i Can Ninetes, al barri de Santa Eugènia, a tocar de les hortes. Quan es rehabiliti es farà amb criteris d’eficiència i sostenibilitat energètica que permetran adaptar-lo a noves necessitats. Es preveu que l'adjudicatària tingui un any per dur a terme totes les tasques.
A causa de l'estat precari de l'antic taller es preveu una intervenció integral. Entre d'altres, se substituiran els sistemes de coberta actuals sense aïllament per nous sistemes sostenible. També es desmuntaran les soleres actuals per adaptar els elements en contacte amb el terreny a les noves necessitats de protecció al radó, impermeabilització i aïllament tèrmic per millorar la inèrcia de l'edifici. A més, les obertures de les façanes es mantindran i es treballarà per millorar la il·luminació i ventilació interior o es col·locarà aïllament a l’intradós dels murs de façana.
Abandonat des del 2000
L'edifici està abandonat des que es van tancar les instal·lacions el 2000. Abans havia estat un taller d'una antiga fàbrica industrial tèxtil en planta baixa, que va formar part del patrimoni industrial de Santa Eugènia i va ser adquirit, posteriorment, per l'Ajuntament. El 2010 amb el govern tripartit (PSC, ERC i ICV) i amb Anna Pagans com a alcaldessa es va presentar un projecte per reconvertir el taller en un museu sobre el patrimoni industrial. Una proposta que va acabar en res.
L'edifici es s'ha anat deteriorant amb el pas dels anys, de la mateixa manera que ha anat creixent vegetació a l'interior. El 2017 el consistori va demanar apuntalar l'immoble, però no va ser fins a l'octubre de 2022 que es va posar realment fil a l'agulla per rehabilitar-lo. El consistori, llavors amb l'equip de govern format per Junts i ERC i amb Marta Madrenas com a alcaldessa va aprovar al projecte Menja't Girona, que inclou la rehabilitació de l'antic taller de Can Marfà. El projecte té un pressupost global de 4,2 milions (3,4 finançats pels Next Generation). D'aquest total, al voltant d'un milió es destinen a rehabilitat l'edifici.
Diferents usos
Amb les actuacions que s’hi portaran a terme, el nou espai servirà per canalitzar les activitats econòmiques sectorials i de consolidació del paisatge i del patrimoni de les Hortes de Santa Eugènia. Pel que fa a l’ús pedagògic i divulgatiu, l’equipament tindrà com a objectiu ensenyar de manera didàctica els cicles de l’hort, les plantes hortalisses, l’ús eficient de recursos naturals i el caràcter de “bé comú” que són la terra agrícola, l’aigua o el compost, gràcies a la integració d’un espai de foment i d’interpretació de les activitats hortícoles.
En relació amb l’ús social i formatiu, s’hi portaran a terme activitats diverses, acompanyament i assessorament específics, tallers, formacions pràctiques i tècniques, espais de recepció i de reunions, que desenvoluparan els serveis de l’Ajuntament o d’altres entitats.
A més, també servirà com a oficina, despatxos i serveis de gestió per a l’acollida i desenvolupament de les activitats d’acompanyament i assessorament destinats a les entitats i usuaris de les hortes de Santa Eugènia, a totes les persones interessades per les activitats hortícoles i als agents econòmics de la cadena de valor.
