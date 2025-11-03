Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Incendi a la cuina d'un pis de Salt

No s'han hagut de lamentar ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

Ensurt aquest dilluns al matí en un pis de Salt. Un incendi s’ha declarat a la cuina d’un habitatge situat en un bloc de vuit plantes del passeig dels Països Catalans.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Salt, el SEM i els Bombers de la Generalitat. En arribar, els bombers han accedit a l’immoble i han comprovat que el foc afectava part de l’extractor de la cuina. Tot i que no hi havia fum visible, han utilitzat les càmeres tèrmiques per descartar possibles punts calents.

Després d’extingir les flames i ventilar el pis, el servei s’ha donat per finalitzat en poca estona, segons han informat des del cos d’emergències.

No s'han hagut de lamentar ferits.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents