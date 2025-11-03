Incendi a la cuina d'un pis de Salt
Ensurt aquest dilluns al matí en un pis de Salt. Un incendi s’ha declarat a la cuina d’un habitatge situat en un bloc de vuit plantes del passeig dels Països Catalans.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Salt, el SEM i els Bombers de la Generalitat. En arribar, els bombers han accedit a l’immoble i han comprovat que el foc afectava part de l’extractor de la cuina. Tot i que no hi havia fum visible, han utilitzat les càmeres tèrmiques per descartar possibles punts calents.
Després d’extingir les flames i ventilar el pis, el servei s’ha donat per finalitzat en poca estona, segons han informat des del cos d’emergències.
No s'han hagut de lamentar ferits.
