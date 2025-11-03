L'Ajuntament de Girona ja ha detectat més de cent habitatges d'ús turístic il·legals
El consistori denunciarà 35 nous casos a la Generalitat i vol garantir que l’habitatge a la ciutat sigui d’ús habitual amb caràcter general perseguint qualsevol ús fraudulent
L’Ajuntament de Girona continua encalçant els pisos turístics il·legals que operen a la ciutat. Amb aquest objectiu, en les darreres setmanes s’han detectat 35 habitatges d’ús turístic (HUT) que podrien estar operant de forma il·legal. Aquests pisos se sumen als 55 que ja es van denunciar l’any 2024 i als 15 detectats durant la primera meitat d'aquest any, per la qual cosa ja se n'han localitzat més d'un centenar des que a l'estiu de l'any passat es va anunciar l'aliança entre l'Ajuntament i la Generalitat per intensificar la persecució dels habitatges d'ús turísitc a la ciutat.
La gran majoria dels habitatges d'ús turístic que hi ha a la ciutat es troben al nucli antic, al Barri Vell i el Mercadal. Els pisos il·legals, són aquells que no disposen de llicència, n'han introduït una de falsa o en tenen una que és d'un municipi diferent.
En aquesta última ocasió, el consistori ha tornat a utilitzar la plataforma desenvolupada per l'empresa Talk&Code que la Generalitat ha posat a disposició dels ajuntaments i que controla i fa un seguiment dels anuncis de pisos turístics que apareixen a les plataformes. El que permet l’aplicació és contrastar la informació obtinguda amb les dades oficials de què disposa la Generalitat i comprovar si compleixen o no amb la legalitat.
"Qüestió de justícia"
“Aquesta és una qüestió de justícia amb els veïns i veïnes que pateixen els efectes dels pisos turístics il·legals, però també de justícia amb aquells propietaris i propietàries que compleixen la normativa. Continuarem actuant amb fermesa i col·laborant amb la Generalitat per denunciar tots aquests casos i assegurar que s’apliquin les sancions corresponents. Amb mesures com aquesta dignifiquem la convivència a les comunitats i millorem la vida de les persones”, ha remarcat el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech.
“En la situació actual del mercat de l’habitatge cal perseguir per tots els mitjans l’ús fraudulent i l’exercici il·legal d’activitats d’allotjament turístic. L’actuació decidida de l’Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya, amb la imposició de sancions exemplars per part d’aquesta ha de provocar el retorn dels immobles al seu ús d’habitatge de primera residència”, ha subratllat el regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament, Lluís Martí Arderiu.
El treball d'inspecció
Una de les dificultats amb les quals topava el consistori per identificar els habitatges era la falta d’una adreça concreta en els anuncis publicats. Per aquest motiu, s’ha destinat una persona a fer la tasca d’investigació d’aquestes publicacions per tal de trobar l’adreça concreta de l’allotjament que l’aplicació ha detectat com a irregular a partir de la imatge que hi apareix.
Per tal de perseguir els habitatges turístics il·legals de la ciutat, l’Ajuntament s’està plantejant la creació i provisió de nous llocs de treball d’inspecció en l’àrea d’urbanisme i activitats permetrà la detecció d’aquests allotjaments turístics amb major agilitat.
Ara, un cop identificats aquests pisos turístics que podrien estar operant il·legalment, l’Ajuntament els denunciarà a finals d’any a la Generalitat, que serà el responsable de comprovar si tenen llicència i si compleixen la normativa. En cas afirmatiu, serà aquest ens el que iniciarà un expedient sancionador que ha de portar a tancar l’activitat i a una possible sanció econòmica. En el cas de Girona, no és possible legalitzar la situació irregular, ja que actualment, no s’atorguen noves llicències d'habitatges d'ús turístic per efecte de la normativa aprovada per la Generalitat l’any 2023.
Topall del 4%
D'aquesta manera, l'Ajuntament continua treballant per reduir els habitatges d'ús turístic. Una de les primeres mesures que va fer l'equip de govern actual (Guanyem, Junts i ERC) quan va entrar al consistori va ser limitar a un màxim del 4% els habitatges d'ús turístic en el conjunt de la ciutat. Anteriorment, era del 15%, que és la mateixa xifra que, ara per ara, hi ha establerta pels diferents sectors.
Segons les dades recollides per l'Observatori de l'Ajuntament, el 2024 hi havia 794 habitatges d'ús turístic a la ciutat. El 2023, quan el consistori va fixar el topall del 4%, n'hi havia 819. Les estadístiques no es desglossen per barris. Segons el mateix Observatori, el 2024 hi havia 48.960 habitatges a Girona, el que significa que l'1,62% són d'ús turísitc. Per tant, encara podrien créixer en aquells sectors on no s’arribi al topall del 15%, quan es puguin tornar a donar llicències noves, cosa que ara no permet la normativa.
