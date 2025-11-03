Es presenta a Salt el llibre “Salvador Sunyer. Temps polítics (1977-1991)”
El llibre ha estat escrit pel doctor en història de la UdG Lluís Serrano que repassa l’època de la transició i la recuperació de llibertats des de l’òptica saltenca i de país i en la figura de Salvador Sunyer com a un dels actors primordials
La biblioteca Iu Bohigas de Salt, la Facturia Cultural de la Coma Cros, ha acollit aquest vespre la presentació del llibre Salvador Sunyer. Temps polítics (1977-1991), escrit per l'historiador Lluís Serrano. El llibre ha estat editat per l'Editorial Gavarres, fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament de Salt, la Fundació Valvi i la Universitat de Girona. L'obra repassa tota la trajectòria política, com a senador (entre 1977 i 1979), diputat al Parlament de Catalunaya (entre 1980 i 1984) i el primer alcalde de Salt, després de la independència el 1983 fins al 1991.
En el pròleg, l'articulista i escriptor i Comissari dels actes del 40è aniversari de la recuperació de la independència de Salt Miquel Berga, descriu que el llibre és "la biografia d'un home i la crònica d'un temps", i fa un "retart honest i profund d'un líder cívic que va fer de la proximitat i del compromís els seus pilars polítics". Al mateix temps, destaca que ofereix "la més completa i exhaustiva història de Salt del període 1977-1991".
L'obra, així, ofereix una mirada detallada a les diferents etapes de la trajectòria política de Salvador Sunyer, un dels grans referents saltenques del segle XX, que va destacar per la seva defensa de la cultura i la llengua catalanes, el seu compromís amb la democràcia i la seva capacitat de consens. Ho fa des de la seva joventut marcada per la Guerra Civil i la postguerra, fins al seu paper en la política saltenca i nacional, sempre amb un compromís ferm amb la identitat catalana i amb la idea que la cultura és un instrument de llibertat i cohesió social.
"Un home de consens"
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha subratllat que “avui celebrem no només la presentació d’un llibre, sinó l’homenatge a un home que va estimar profundament Salt i Catalunya. Salvador Sunyer va ser un defensor incansable de la llengua i la cultura catalanes, i alhora un home de consens, capaç de posar el bé comú per davant de les diferències. El seu llegat ens inspira a continuar treballant per un municipi més just i cohesionat”.
El president de la Fundació Valvi, Joaquim Vidal, ha destacat que “la figura de Sunyer és un patrimoni col·lectiu que cal preservar i difondre, perquè ens recorda que la cultura i la política poden caminar juntes al servei del país. Des de la Fundació Valvi ens sentim orgullosos d’haver contribuït a fer possible aquest llibre”.
Per la seva banda, el rector de la UdG, Quim Salvi, ha remarcat que “la Universitat de Girona té el compromís de posar el coneixement al servei de la societat. Amb aquest treball, rigorós i documentat, recuperem la memòria d’un referent polític i cultural que va saber entendre la importància de la llengua catalana i la identitat com a motors de transformació”.
Finalment, l’autor del llibre, Lluís Serrano, ha explicat que “he volgut retratar un home que, des de la seva trajectòria política i personal, va contribuir a dibuixar un horitzó de llibertat i dignitat per al poble de Salt i en paral·lel també per Catalunya. Salvador Sunyer és un exemple de com la política pot ser alhora convicció i diàleg, fermesa i generositat i així ho he intentat expressar i exemplificar en el llibre”. Serrano ha conversat sobre el llibre amb Miquel Berga, membre del primer govern saltenc que va encapçalar Salvador Sunyer un cop recuperada la independència de Salt com a municipi, autor del pròleg del llibre i Comissari dels actes de celebració dels 40 anys de la recuperació de la independència de Salt.
Amb aquesta publicació, Salt i les institucions impulsores volen preservar la memòria d’un referent saltenc i projectar-la cap a les noves generacions. El llibre esdevé també un testimoni del paper que la cultura i la llengua catalana han tingut en la construcció d’un país més lliure i cohesionat.
