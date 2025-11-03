Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salt celebrarà els dies 14 i 15 de novembre la Nit de les Religions

L’esdeveniment està impulsat per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, amb la coordinació de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) i el suport de l’Ajuntament saltenc

Durant dos dies, diversos espais de culte i equipaments municipals obriran les portes per oferir activitats culturals, reflexives i vivencials que promouen el respecte, la convivència i el diàleg interreligiós

Una imatge d'una edició anterior de les Nits Religioses.

Redacció

Salt

Salt acollirà els dies 14 i 15 de novembre una nova edició de la Nit de les Religions, una iniciativa que convida la ciutadania a descobrir la pluralitat de creences i conviccions presents al municipi. Durant dos dies, diversos espais de culte i equipaments municipals obriran les portes per oferir activitats culturals, reflexives i vivencials que promouen el respecte, la convivència i el diàleg interreligiós. L’esdeveniment està impulsat per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, amb la coordinació de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) i el suport de l’Ajuntament de Salt.

La programació s’iniciarà el divendres 14 de novembre a les 18.30 h, a l’auditori de la Factoria Cultural Coma Cros, amb la ponència inaugural “Ètica i religió enfront la banalitat del mal en el món contemporani”, a càrrec del sociòleg Andreu Bover Pagespetit. La Nit de les Religions de Salt compta amb la participació de diverses comunitats religioses i espirituals del municipi, com el cristianisme catòlic i evangèlic, l’islam, la comunitat sikh i altres formes de pensament i espiritualitat. El programa inclou conferències, recitals poètics, performances, tastos gastronòmics i visites guiades, pensades per afavorir el coneixement mutu i trencar estereotips.

El cartell de l'esdeveniment.

En el marc de la programació, es podrà visitar l’exposició “Un Salt a l’espiritualitat”, del fotògraf Álvaro Ciudad, que retrata la diversitat de camins espirituals presents al municipi. La mostra estarà oberta del 30 d’octubre al 16 de novembre a la Factoria Cultural Coma Cros. Aquesta iniciativa s’alinea amb les recomanacions de la UNESCO, que entén la cultura com el conjunt de trets distintius espirituals, materials, intel·lectuals i afectius que caracteritzen una societat. La Nit de les Religions posa en valor el dret a la llibertat religiosa i el compromís col·lectiu amb la cohesió social.

Salt celebrarà els dies 14 i 15 de novembre la Nit de les Religions

Vilaplana declara que Mazón va firmar documents de treball a El Ventorro i estava pendent del mòbil

"Ja no puc més" i les altres frases del comiat de Mazón

Els científics descobreixen com controlar una pròtesi motora a través del cervell i un ordinador

Sant Feliu aprova una moció per a la redacció d'un protocol per a la climatització dels centres educatius

Dos anys de presó pel conductor que va atropellar mortalment un jove amb patinet a Empuriabrava i va fugir

Marta Barceló presenta un drama amb tocs d'humor sobre el dret a una mort digna amb 'Els darrers sis dies'

El Govern manté la ‘retallada’ en les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys

