Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Simulacre d’emergència a la planta farmacèutica Medichem de Celrà per posar a prova el Pla d’Autoprotecció

L’exercici ha recreat una deflagració i incendi en un dipòsit amb un ferit simulat per comprovar la resposta dels equips d’intervenció

Els serveis d'emergències atentent el suposat ferit durant el simulacre a l'empresa de Celrà.

Els serveis d'emergències atentent el suposat ferit durant el simulacre a l'empresa de Celrà. / Protecció Civil

Eva Batlle

Eva Batlle

Celrà

Protecció Civil i l’empresa Medichem han organitzat aquest dilluns al matí un simulacre d’emergència a la planta farmacèutica de Celrà. L’exercici ha recreat una deflagració i incendi en un dipòsit de dissolvents. L’incendi s’ha propagat cap a altres tancs per la proximitat dels mateixos i ha provocat un ferit -el cap d’intervenció del sector afectat-. Aquest exercici s'ha realitzat per comprovar el funcionament del Pla d’Autoprotecció (PAU) i la coordinació amb els serveis d’emergència.

Des de l’establiment s’han fet les corresponents trucades segons els procediments d’emergència del PAU, i s’ha mobilitzat l’Equip de Primera Intervenció per fer les primeres intervencions. L’incendi també ha provocat l’evacuació de tot el personal present a la planta, informa Protecció Civil.

Un moment del simulacre a la farmacèutica de Celrà.

Un moment del simulacre a la farmacèutica de Celrà. / Protecció Civil

Els Bombers de la Generalitathi han participat amb tres vehicles d’aigua i una dotació de comandament, mentre que el SEM ha mobilitzat una unitat de suport vital bàsic i els Mossos d’Esquadra han establert el perímetre de seguretat amb el suport dels Vigilants municipals.

L’exercici ha servit per verificar els protocols interns, la comunicació amb el 112 i la resposta conjunta davant situacions d’emergència industrial. El PAU de l’empresa va ser homologat el passat mes de setembre de 2025 després de l’informe favorable de protecció civil.

Protecció Civil de la Generalitat ha desplaçat al lloc del simulacre dos tècnics dels Serveis Territorials de Girona fent tasques d’observadors, i el personal de guàrdia del CECAT hi ha participat executant les tasques de gestió de l’emergència, informa el cos d'emergència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents