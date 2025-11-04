La Catedral de Girona acollirà un concert solidari contra el càncer de pulmó el 14 de novembre
La iniciativa comptarà amb les actuacions de les corals New Choir Generation i Great Choir Generation
La Catedral de Girona serà l’escenari, el pròxim 14 de novembre a les 20 h, d’un concert solidari organitzat per l’Associació Contra el Càncer a Girona, amb l’objectiu de donar suport a les persones afectades per càncer de pulmó i les seves famílies. L’esdeveniment s’emmarca dins dels actes de commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó, el 17 de novembre.
El concert comptarà amb la participació de les corals New Choir Generation i Great Choir Generation, així com amb una actuació d’orgue que completarà un programa musical especialment preparat per a aquesta ocasió.
Segons dades de l’Associació, durant el 2024 es van diagnosticar 4.921 nous casos de càncer de pulmó a Catalunya, dels quals 503 corresponen a la demarcació de Girona. Es tracta d’un dels tumors amb més incidència i mortalitat, i continua requerint un gran esforç en recerca, detecció precoç i suport emocional i social.
“Aquest concert vol ser un homenatge a totes les persones que conviuen amb aquesta malaltia i a les seves famílies. La música ens uneix i ens permet continuar avançant en la lluita per millorar la qualitat de vida de les persones amb càncer”, destaca l’Associació Contra el Càncer a Girona.
Les entrades, amb un preu de 12 euros, ja estan disponibles en línia o presencialment a la seu de l’entitat. Aquelles persones que no puguin assistir-hi poden col·laborar igualment amb una aportació solidària a través de la fila 0.
