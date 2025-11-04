Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca

Els Bombers hi treballen amb deu dotacions

Les imatges de l'incendi al restaurant Mas Marroch dels Germans Roca a Vilablareix

Les imatges de l'incendi al restaurant Mas Marroch dels Germans Roca a Vilablareix

Veure Galeria

Les imatges de l'incendi al restaurant Mas Marroch dels Germans Roca a Vilablareix / Roca Events / @joseppituroca

Eva Batlle

Eva Batlle

Vilablareix

Els Bombers de la Generalitat treballen en l’extinció d’un incendi al restaurant Mas Marroch, propietat dels germans Roca, a Vilablareix. L’avís del foc s’ha rebut poc després de dos quarts de cinc de la matinada, quan s’ha detectat un incendi a la cúpula de fusta de l’establiment.

En arribar al lloc, els efectius han començat a sofocar les flames de la cúpula i cap a les set del matí, el foc ja s’ha donat per estabilitzat. A partir d'aquí han començat a centrar les seves tasques en la protecció del mas per evitar que el foc s’estengués a altres zones del mas ubicat al Camí Pla del Marroch .

Una altra zona del Mas Marroch en flames

Una altra zona del Mas Marroch en flames / @joseppituroca

De moment no s’han comunicat ferits, i les causes de l’incendi encara s’investiguen. A la zona també hi treballen efectius dels Mossos d’Esquadra i del SEM.

Actualment, el Mas Marroch que va néixer el 2020 com a restaurant s'ha convertit en l'espai per a banquets dels germans Roca.

Notícies relacionades i més

Les reaccions

La reacció dels germans Roca s’ha fet sentir des de bon matí a les xarxes socials. En un post publicat a la pàgina d’Instagram de Roca Events, l’espai que gestiona el Mas Marroch i que han fet extensiu als tres germans, s’hi pot llegir, entre altres coses:: "Mossos i bombers han actuat amb celeritat, eficacia i cura. Gràcies! No eren focs d’artifici. Canyes i ampolles de vi amb gas endògen petant i generant tristesa. Desesperació i ressignació. Impotencia i alleugeriment de no patir per cap desgràcia humana. Només tangibles inflamables. Res que no es pugui refer i millorar."

TEMES

Tracking Pixel Contents