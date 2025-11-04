Els veïns dels pisos de l'Aurora de Girona se senten "estafats" per les reformes que s'han fet al bloc
Les obres van acabar fa unes setmanes, però denuncien que s'han deixat cables penjant, parts sense pintar i imperfeccions a l'estructura
Cables penjant, parets sense pintar o imperfeccions a l'estructura, inacabada a la part inferior de les noves passarel·les o al costat de les portes i entrades. Així denuncien els veïns dels pisos de l'Aurora, ubicats al nombre 38 del passeig Joan Bosco al barri de Pont Major, que han quedat les obres de rehabilitació del bloc que van acabar fa unes setmanes. Després de moltes reivindicacions veïnals i processos burocràtics lents, l'Ajuntament de Girona ha executat les tasques de forma subsidiària, però la reforma no ha acabat de convèncer als veïns.
Els residents al bloc se senten "estafats", diu una de les veïnes, Estrella Amador. Primer, perquè "no està com pensàvem que estaria", lamenta, ja que "ho han rematat malament", assegura, amb tot un seguit d'imperfeccions. Les obres han consistit a substituir les passarel·les que donen accés als habitatges a la primera i segona planta així com el ràfec superior de protecció. Aquestes passarel·les s'han ampliat i s'ha instal·lat una barana de protecció per més seguretat.
Amador, però, critica que ha quedat tot amb "imperfeccions" i que un cop acabades "ningú ens ho va comunicar perquè sabia que ens queixaríem". Per això, la veïna es pregunta "que és el que realment entrava en les obres". A ella i a un altre veí, que tenen els pisos ubicats a les cantonades, també els han tret el balcó de cinc metres que tenien abans de la reforma. "Ningú ens ho va dir", es queixa. A part, assegura que la teulada de l'edifici "té amiant i ningú l'ha tret".
Obres subsidiàries
L'Ajuntament ha dut a terme la rehabilitació de l'edifici, que estava apuntalat des de 2017, de forma subsidiària. L'empresa Construccions Pere Miquel ha estat l'encarregada d'executar les obres dels pisos per un import de 196.988 euros. En tot cas, cada propietari ha de pagar 7.000 euros, tot i que el consistori va donar l'opció de fraccionar el pagament en un període màxim de quatre anys per aquelles persones amb situació de vulnerabilitat.
Amador critica que "hem d'estar quatre anys pagant" per unes obres "que no tenen uns mínims". Ara li falten tres anys per pagar perquè ho van començar a fer l'estiu de 2024, amb les obres encara sense començar, cosa de la qual també es van queixar els veïns. Amador, que té dos pisos a la seva propietat, ha de pagar 14.000 euros, però "se li sumen els interessos per fer-ho fraccionat i l'IVA", per la qual cosa la xifra "supera els 16.000 euros". "No ens han perdonat res", conclou.
El bloc està format per una trentena d'habitatges, alguns dels quals formen part d'entitats bancàries, amb les quals l'Ajuntament va tenir problemes per aconseguir les autoritzacions per poder començar les obres. També perquè una propietària havia mort i havien de localitzar els hereus. El consistori no va aconseguir totes les autoritzacions i va haver de sol·licitar una autorització judicial per iniciar les obres.
