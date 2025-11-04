Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
Els Mossos van haver d'intervenir després que l'home no pogués sortir de l'aparcament
Redacció
Els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir el dissabte 25 d’octubre per rescatar un home que havia quedat tancat dins del recinte del prostíbul la Paloma Blanca, a Medinyà, segons informa El Punt Avui i ha confirmat el Diari de Girona.
L’home, que s’havia adormit dins del cotxe al pàrquing, es va despertar cap a dos quarts de set del matí i va comprovar que no podia sortir, ja que la tanca estava tancada i no era capaç de saltar-la.
Inicialment, els Mossos l’haurien aconsellat contactar amb els responsables de l’establiment, segons fonts del cos. Com que no va aconseguir-ho, l’home va tornar a demanar ajuda i, en uns 25 minuts, una patrulla de proximitat es va desplaçar fins al lloc.
Els agents van obrir el portal automàtic i l’home va poder marxar amb el seu vehicle. Tot i que els Bombers havien estat avisats, finalment no va caldre la seva intervenció, segons han informat els Mossos. L’incident va quedar registrat com un cas anecdòtic.
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida
- Parlen els universitaris sobre els ‘pares helicòpter’: «Dir-nos generació de vidre és una exageració»
- Pilar Vila, germana i escudera de Rosalía
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho