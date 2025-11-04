Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà

Els Mossos van haver d'intervenir després que l'home no pogués sortir de l'aparcament

L'aparcament i el prostíbul de Medinyà.

L'aparcament i el prostíbul de Medinyà. / Google Maps

Redacció

Girona

Els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir el dissabte 25 d’octubre per rescatar un home que havia quedat tancat dins del recinte del prostíbul la Paloma Blanca, a Medinyà, segons informa El Punt Avui i ha confirmat el Diari de Girona.

L’home, que s’havia adormit dins del cotxe al pàrquing, es va despertar cap a dos quarts de set del matí i va comprovar que no podia sortir, ja que la tanca estava tancada i no era capaç de saltar-la.

Inicialment, els Mossos l’haurien aconsellat contactar amb els responsables de l’establiment, segons fonts del cos. Com que no va aconseguir-ho, l’home va tornar a demanar ajuda i, en uns 25 minuts, una patrulla de proximitat es va desplaçar fins al lloc.

Els agents van obrir el portal automàtic i l’home va poder marxar amb el seu vehicle. Tot i que els Bombers havien estat avisats, finalment no va caldre la seva intervenció, segons han informat els Mossos. L’incident va quedar registrat com un cas anecdòtic.

