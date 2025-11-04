Premis DdG
La quarta edició dels premis Diari de Girona ja té els seus guardonats
La Fundació gironina Astrid 21, el Club Natació Banyoles, el Cinema Truffaut, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), el Grup Peralada i Salomó Marquès són els guanyadors de 2025
La Fundació Astrid 21, el Club Natació Banyoles, el Cinema Truffaut, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i el Grup Peralada conformen el palmarès de la quarta edició dels premis DdG organitzats per Diari de Girona i Prensa Ibérica que es lliuraran en el decurs d’una gala el pròxim dia 18 de novembre, a les 7 de la tarda, a l’Auditori de Girona. A més, es concedirà el Premi d’Honor que aquest any recau en la figura del pedagog gironí, Salomó Marquès. La sala Montsalvatge de l’Auditori serà el marc de l’acte de lliurament dels guardons que reunirà a representants del món social, econòmic, polític i cultural de la demarcació de Girona. Aquests guardons busquen premiar l’esforç i el compromís gironí i la prova d’aquest esperit són les persones i entitats que s’han fet mereixedor d’aquest reconeixement.
Tots aquests premis seran lliurats presencialment en un acte que comptarà amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm, Endesa, Agbar, Volvo Turismes Girona i la Universitat de Girona i amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Girona. Les entrades per assistir a la gala són totalment gratuïtes, però cal fer una reserva prèvia mitjançat aquest enllaç.
Premi Solidari
La Fundació Astrid 21 ha estat reconeguda amb un premi solidari per la seva tasca exemplar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. Des de la seva creació, la Fundació ha treballat amb un profund compromís per afavorir la inclusió social, educativa i laboral d’aquest col·lectiu, promovent valors de respecte, igualtat i autonomia personal. La seva missió és la de garantir la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel·lectual i ho fa prestant diversos serveis per donar resposta a qualsevol necessitat.
Premi Esportiu
El Club Natació Banyoles ha arribat al seu centenari amb una salut social i esportiva envejable, consolidant-se com un referent a Catalunya en la formació esportiva i en la promoció de la salut i l’activitat física. La institució té el vessant esportiu en diferents àmbits i especialitats, però també exerceix una acció social que l’ha portat a un gran arrelament amb la societat banyolina. La prova és que compta actualment amb més de 10.000 associats i supera la xifra dels 700 esportistes federats en diferents disciplines.
Premi Cultura
Aquest any 2025, el Cinema Truffaut de Girona celebrarà els seus 25 anys. El Cinema Truffaut ha estat distingit amb el Premi Cultura en reconeixement a la seva contribució excepcional a la vida cultural de Girona i al foment del cinema com a expressió artística de qualitat.
Aquest cinema s’ha consolidat com un referent del cinema d’autor, oferint pel·lícules en versió original i subtitulada que apropen al públic una programació diversa, exigent i de gran valor cultural. La seva tasca no només permet gaudir del setè art, sinó que també fomenta la sensibilització i l’apreciació del cinema com a manifestació artística i cultural.
Premi Científic
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) ha consolidat una recerca translacional de gran qualitat, orientada a transformar el coneixement científic en avenços reals en la pràctica clínica i en el benestar de la ciutadania.
La seva producció científica és un reflex d’aquesta tasca: en els darrers anys ha publicat centenars d’articles en revistes d’alt impacte, molts d’ells situats en el primer quartil de les seves àrees respectives. A més, l’Institut destaca per la seva aposta per la innovació i la transferència de coneixement, impulsant projectes que permeten traslladar els resultats de la recerca a la indústria i al sistema de salut. Aquest compromís amb la innovació s’acompanya d’una forta vocació divulgadora, amb activitats adreçades a apropar la ciència a la ciutadania i fomentar vocacions científiques entre els joves.
Premi Empresa
Parlar de vins i caves reconeguts internacionalment és parlar del Grup Peralada. El Grup Peralada ha estat distingit amb el Premi Empresa com a reconeixement a la seva trajectòria exemplar, a la seva aposta per la qualitat i la innovació, i al seu compromís ferm amb les persones i amb el territori. Amb una història arrelada a l’Empordà i una visió empresarial oberta al món, el Grup Peralada ha sabut créixer i diversificar-se amb èxit en àmbits tan diversos com el sector vitivinícola, l’oci, la indústria i la cultura, on destaca el festival de música que se celebra cada any als jardins del Castell. Aquesta diversificació, unida a una gestió moderna i sostenible, li ha permès consolidar-se com un referent econòmic i social tant a les comarques gironines com a nivell internacional.
Premi d’Honor
Salomó Marquès i Sureda ha estat guardonat amb el Premi d’Honor en reconeixement a una trajectòria acadèmica i humana dedicada plenament a l’educació, a la recerca històrica i a la defensa dels valors pedagògics i socials que han marcat la seva vida professional. La seva trajectòria marcada per la coherència, la dedicació i la passió per l’educació, Salomó Marquès ha estat mereixedor del Premi d’Honor, com a reconeixement a tota una vida dedicada a preservar la memòria pedagògica, promoure el pensament crític i defensar els valors que dignifiquen la tasca docent.
Nascut a L’Escala el 1942 és autor també de nombroses publicacions i llibres tractant temàtiques com la pedagogia o la història. Com a docent, la seva trajectòria ha estat estretament lligada a la Universitat de Girona on ha exercit com a Catedràtic d’Història de l’Educació. Està jubilat i és professor emèrit de la UdG.
El jurat qualificador que ha decidit donar aquests reconeixements ha estat format per: Joaquim Nadal, president del jurat; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; el president de la Diputació, Miquel Noguer; el delegat del Govern de la Generalitat, Xavier Guitart; el subdelegat del Govern central, Pere Parramon; el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi; el periodista Josep Maria Fonalleras i Maneu Fernández, Anna López i Josep Callol, gerent, directora comercial i director de Diari de Girona, respectivament.
