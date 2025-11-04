Un xoc entre dos cotxes a l’N-II a Fornells acaba amb un de bolcat
S'ha saldat amb dos ferits que han demanat l'alta voluntària
Un xoc entre dos cotxes a l’N-II, al terme de Fornells de la Selva, ha acabat amb un dels vehicles bolcat.
L’accident de trànsit ha tingut lloc cap a un quart de tres de la tarda d’aquest dimarts, a l’altura de Ferros Puig.
Els dos vehicles han col·lidit i un d’ells ha quedat bolcat al mig de la via. A dins hi viatjaven dues persones, que han resultat ferides lleus. Totes dues han rebut atenció mèdica al lloc dels fets i han demanat l’alta voluntària, segons han informat els Bombers, que també han col·laborat en la retirada del vehicle bolcat.
Fins al punt de l’accident s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers.
