Comencen els treballs de renovació del carrer Josep Ramis de Salt per convertir-lo en plataforma única
Els treballs s’han iniciat aquesta setmana, està previst que durin sis setmanes i suposa una inversió global de gairebé 27.000 euros
Aquesta setmana han començat els treballs de reurbanització i millora del carrer Josep Ramis de Salt, que va entre el carrer Major i el carrer Llarg, a tocar de la placeta de Salt Sardanista. L’actuació contempla una doble via d’intervenció: per un costat es preveu renovar la xarxa d’aigua potable i, per l’altre, refer tot el carrer i transformar-lo amb plataforma única, per harmonitzar-ho amb les renovacions que s’han anat realitzant al Barri Vell de Salt.
La millora de la xarxa de l’aigua potable va a càrrec de l’empresa pública Cicle de l’Aigua del Ter (CATSA) i suposa un pressupost de 4.380 euros. Aquests treballs seran els primers que es duran a terme, en unes obres que es van iniciar aquest dilluns passat i està previst que s’allarguin un mes i mig.
La segona fase dels treballs serà la transformació del carrer Josep Ramis amb plataforma única, per tal que s’assimili a les característiques urbanístiques d’altres carrers i vies del Barri Vell saltenc on ja s’ha actuat en els darrers anys. Cal tenir present que el carrer Josep Ramis va des del carrer Major fins al carrer Llarg i la placeta Salt Sardanista, que ja es van configurar amb plataforma única, i ara amb aquests treballs s’homogeneïtzarà tot el sector.
"Transformació i millora"
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha subratllat que “amb aquesta actuació fem un pas més en la transformació i millora dels nostres barris. Volem que els carrers de Salt siguin espais més accessibles i la reurbanització del carrer Josep Ramis és una peça més per aconseguir-ho."
En la mateixa línia, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Àlex Barceló, ha remarcat que “la configuració amb plataforma única permet guanyar espai per a les persones i harmonitzar l’entorn urbà amb la resta d’actuacions que hem fet al Barri Vell. A més, hem previst mesures per minimitzar les molèsties als veïns, com l’habilitació d’aparcaments alternatius, perquè la convivència amb les obres sigui el més fàcil possible.”
Com ja s’ha fet en les obres en marxa d’un tram del carrer Torras i Bages i la travessera Rigau, des de l’àrea d’Urbanisme i la Policia Local s’ha ofert la possibilitat que els veïns amb guals disposin d’un lloc alternatiu d’aparcament al sector del Rec Monar mentre duren els treballs, que obliguen a mantenir tallat el trànsit al carrer.
