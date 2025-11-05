Un cotxe en flames a Girona afecta dos vehicles i dues façanes
No s'han hagut de lamentar ferits
Un cotxe s’ha incendiat la matinada d’aquest dimecres al barri de Germans Sàbat de Girona i ha provocat altres afectacions materials.
Els Bombers han rebut l’avís del foc quan passaven pocs minuts de les tres i s’han desplaçat amb una dotació fins al carrer del Pou, al grup Germans Sàbat. En arribar-hi, han comprovat que un vehicle cremava i que les flames afectaven dos cotxes més estacionats al seu costat.
Els efectius han extingit l’incendi, però l’elevada temperatura ha acabat malmetent les façanes de dos habitatges propers. Segons han informat els Bombers, no s’han de lamentar ferits ni danys a l’interior dels domicilis.
En el dispositiu també hi han intervingut la Policia Municipal de Girona i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
