Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
La víctima mortal era un veí del municipi de 46 anys
Un motorista va morir dijous passat, 30 d’octubre, en un accident de trànsit urbà a Fornells de la Selva. La víctima, un veí del municipi de 46 anys, va perdre la vida després de col·lidir amb un tractor.
El sinistre viari va tenir lloc cap a un quart de dotze del migdia al carrer Sant Cugat, a l’altura del número 57, un dels principals vials del poble. Segons les primeres informacions, la motocicleta de 125 cc que conduïa la víctima va xocar per encalç contra un tractor que circulava amb un remolc. Les causes del sinistre encara s’estan investigant per part dels Mossos d’Esquadra de Trànsit.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre patrulles dels Mossos. Els serveis d’emergència van intentar reanimar l’home, que havia quedat estès a terra, però malauradament no van poder salvar-li la vida. També es va activar el servei de suport psicològic.
Subscriu-te per seguir llegint
- Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Els veïns dels pisos de l'Aurora de Girona se senten 'estafats' per les reformes que s'han fet al bloc