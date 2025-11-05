Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva

La víctima mortal era un veí del municipi de 46 anys

La zona on es va produir l'accident de trànsit mortal de Fornells de la Selva on va morir un motorista.

La zona on es va produir l'accident de trànsit mortal de Fornells de la Selva on va morir un motorista. / Google Maps

Eva Batlle

Eva Batlle

Fornells de la Selva

Un motorista va morir dijous passat, 30 d’octubre, en un accident de trànsit urbà a Fornells de la Selva. La víctima, un veí del municipi de 46 anys, va perdre la vida després de col·lidir amb un tractor.

El sinistre viari va tenir lloc cap a un quart de dotze del migdia al carrer Sant Cugat, a l’altura del número 57, un dels principals vials del poble. Segons les primeres informacions, la motocicleta de 125 cc que conduïa la víctima va xocar per encalç contra un tractor que circulava amb un remolc. Les causes del sinistre encara s’estan investigant per part dels Mossos d’Esquadra de Trànsit.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers de la Generalitat, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre patrulles dels Mossos. Els serveis d’emergència van intentar reanimar l’home, que havia quedat estès a terra, però malauradament no van poder salvar-li la vida. També es va activar el servei de suport psicològic.

