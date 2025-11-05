Un regidor de la CUP investigat per cremar una bandera espanyola en un concert a Girona s'acull al dret a no declarar
Una trentena de persones es concentren als jutjats i el diputat Xavier Pellicer critica el dispositiu dels Mossos
Un regidor de la CUP a Sant Gregori investigat per cremar una bandera espanyola durant un concert d'Inadaptats a les barraques de Girona l'1 de novembre de l'any passat s'ha acollit al dret a no declarar. El jutjat d'instrucció 2 l'havia citat per ultratge a la bandera, després que la Policia Nacional l'identifiqués com a suposat autor de l'acció. També hi ha un altre encausat que vol mantenir l'anonimat. "Cremar una bandera espanyola no és un acte d'odi, sinó un acte d'amor. Un acte d'amor a la llibertat", ha afirmat el regidor, Oriol Pellicer. Una trentena de persones s'han concentrat davant dels jutjats com a mostra de suport als investigats. El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha criticat el dispositiu dels Mossos.
