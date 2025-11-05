Trencar el silenci i l’estigma: Oncolliga Girona inicia una campanya per visibilitzar el càncer masculí
La iniciativa vol recaptar fons per a la recerca d'aquest tipus de tumors
La Fundació Oncolliga Girona ha engegat aquest mes de novembre la campanya “Posa’t el bigoti”, amb la voluntat de trencar el silenci i l’estigma que encara envolten el càncer masculí, especialment el de pròstata, i recaptar fons per impulsar la recerca mèdica en aquest àmbit. La iniciativa s’inspira en el moviment internacional Movember, que utilitza el bigoti com a símbol de visibilitat i suport a la salut masculina.
Durant tot el mes, una setantena de comerços de Girona i la seva demarcació posaran a la venda pins solidaris en forma de bigoti, gràcies a la col·laboració d’establiments adherits i ajuntaments que lluiran pancartes als balcons per donar visibilitat a la causa. Els beneficis recaptats es destinaran íntegrament a finançar un projecte de recerca sobre càncer de pròstata liderat pel doctor Josep Comet Batlle, uròleg de l’Hospital Trueta i investigador de l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (Idibgi), així com a reforçar els serveis d’acompanyament i suport psicològic que ofereix la Fundació als pacients i les seves famílies.
“Aquesta campanya vol donar veu als homes que conviuen amb un càncer i que massa sovint ho fan en silenci. Demanar ajuda també és una forma de ser valents”, afirma Paqui Badosa, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona.
Les dades d’atenció de l’entitat mostren aquesta realitat: només un 32% de les persones ateses l’any passat eren homes, i els càncers estrictament masculins, com el de pròstata, representaven només un 3% del total.
Recerca per a un diagnòstic més precís i menys invasiu
El projecte de recerca finançat per “Posa’t el bigoti” té com a objectiu millorar el diagnòstic del càncer de pròstata mitjançant l’estudi de biomarcadors no invasius. Segons el doctor Comet, aquesta línia de treball pot permetre “evitar proves doloroses i innecessàries com les biòpsies i ajudar a distingir millor els tumors de baix risc dels més agressius”.
A la província de Girona, segons el Registre de Càncer (2016–2021), es diagnostiquen cada any uns 2.346 casos de càncer en homes, el 57% del total, i el càncer de pròstata és el més freqüent, amb un 19,3% dels diagnòstics. Tot i això, l’índex de supervivència a cinc anys supera el 90%, tant en el cas del càncer de pròstata com del de testicles.
El bigoti com a símbol de suport i conversa
Amb aquesta campanya, Oncolliga anima tothom a comprar el pin solidari, portar-lo durant el mes de novembre i compartir el gest a les xarxes amb l’etiqueta #posatelbigoti. L’entitat espera que les xarxes s’omplin també de fotografies d’homes que decideixin deixar-se bigoti per visibilitzar la causa. “El bigoti és una excusa amable per parlar d’un tema seriós. Volem que la gent el porti amb orgull i que cada bigoti sigui una conversa que trenca el silenci”, subratlla Badosa.
El comerç local, clau en la iniciativa
La implicació del comerç gironí és un dels pilars de la campanya. Setanta-cinc establiments mostraran el pin solidari als seus aparadors i punts de venda, una vintena dels quals formen part de Girona Centre Eix Comercial. La resta, repartits per tot el territori on Oncolliga té delegacions, també s’han sumat a la iniciativa. El llistat complet d’establiments es pot consultar al web www.posatelbigoti.cat.
