«Vam créixer sense referents científics femenins»
Les científiques Sílvia Osuna i María Escudero Escribano comparteixen la seva trajectòria en una nova sessió del cicle de conferències que organitza la Fundació
Apropar el testimoni de persones que, des de la normalitat, duen a terme accions extraordinàries. Aquest és l’objectiu del cicle Princesa de Girona Inspira que dilluns va celebrar una nova sessió a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona. L’acte va comptar amb la participació de les científiques Sílvia Osuna i María Escudero Escribano, protagonistes de la xerrada titulada Dones que transformen la ciència.
Durant la sessió, es va posar en relleu el paper de la dona en l’àmbit científic, i les dues investigadores van compartir una reflexió comuna: van créixer sense referents femenins en el món de la ciència.
María Escudero va subratllar la importància de visibilitzar el lideratge femení en la recerca: “Som dones científiques que liderem projectes”, va afirmar, tot expressant el desig que les generacions futures no hagin de recordar-ho constantment. Per la seva banda, Sílvia Osuna va animar els joves a sortir de la seva zona de confort: “No importa equivocar-se. Us animo a fer cada dia una cosa que us faci por. Hem d’aprendre tant dels èxits com dels errors”.
Les investigadores van compartir amb la setantena de joves assistents les línies principals de les seves respectives recerques. Escudero treballa en el disseny de nous materials i processos electroquímics per a la conversió d’energia renovable i la producció de combustibles verds i altres productes sostenibles. Osuna, des del seu laboratori a Girona, lidera un equip internacional especialitzat en química computacional, amb l’objectiu de dissenyar enzims del futur mitjançant superordinadors, per optimitzar la fabricació de medicaments.
Amb poc més de 40 anys, ambdues investigadores han consolidat una trajectòria científica reconeguda amb diversos guardons, entre els quals destaquen el Premi Princesa de Girona en la categoria Investigació i el Premi Nacional d’Investigació.
Al llarg d’aquest any, el cicle organitzat pe la Fundació Princesa de Girona també ha comptat amb el testimoni de figures destacades com els emprenedors socials Ousman Umar (Premi Princesa de Girona Social 2021) i Guillermo M. Gauna-Vivas (Premi Princesa de Girona Social 2020), el cofundador i coCEO de Founderz Pau Garcia-Milà (Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2010), i l’artista contemporani Juan Zamora (Premi Princesa de Girona Art 2017).
