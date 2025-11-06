Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
La víctima, que residia amb l’agressor en un habitatge ocupat, es troba hospitalitzada a la Vall d’Hebron
Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Fornells de la Selva de 52 anys i nacionalitat espanyola per, presumptament, intentar matar la seva parella ruixant-la amb un líquid inflamable i tot seguit calant-li foc, al domicili ocupat on vivien.
Segons han informat fonts properes al cas, els fets van tenir lloc poc abans de les deu de la nit del passat diumenge, quan una trucada al 112 va alertar, a tres quarts de deu de la nit, que hi havia una dona amb greus cremades a les mans i a la cara que no podia respirar.
Immediatament es van desplaçar fins a l’immoble diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van trobar la dona, de 53 anys i nacionalitat txeca, viva però amb cremades greus. Va ser traslladada a l’Hospital de la Vall d’Hebron, on continua ingressada, tot i que no es tem per la seva vida.
Per la seva banda, els Mossos van detenir la seva parella com a presumpte autor d’un delicte d’intent d’homicidi, i en passar a disposició del Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Girona, el jutge va decretar la seva posada en llibertat provisional amb mesures cautelars, com ara la prohibició d’apropar-se a la víctima.
Investigació oberta
El cas ha quedat en mans de la Unitat d’Investigació (UI) de Girona, que continua prenent declaració a veïns, testimonis i coneguts de la parella per intentar reconstruir les hores prèvies als fets i esclarir què va passar exactament.
A l’espera de poder prendre declaració a la víctima, que per la gravetat de les seves ferides encara no ha pogut ser interrogada, els investigadors mantenen obertes diverses hipòtesis, entre elles la possibilitat que fos ella mateixa qui es ruixés amb el líquid inflamable, tipus cetona, i es calés foc.
Segons fonts properes al cas, la parella mantenia una relació tòxica amb nombroses discussions, i a ell li consten nombrosos antecedents per delictes com ara atemptat contra agents de l’autoritat, amenaces, trencament de condemna o maltractament habitual en l’àmbit domèstic.
