Els Pastorets de Girona tornen per Nadal amb una noia de protagonista
Es faran del 25 al 28 de desembre i hi participaran 140 persones entre actors i l'apartat de producció
L'Associació Pastorets de Girona ja està assajant l'obra per Nadal. Aquest any les representacions es faran del 25 al 28 de desembre i tindran com a novetat una noia, Xènia Deulofeu, com a protagonista. El que ha estat l'actor principal els darrers dos anys, Arnau Morales, ha obtingut una beca per estudiar saxo a Alemanya i se li ha hagut de buscar uns persona per substituir-lo. Si Morales representava un tik toker, Deulofeu representa una comercial de formatges sota el nom de Jana.
Tot plegat, com un aperitiu, s'ha presentat aquest dijous a la tarda al saló de descans del Teatre Municipal. El director dels Pastorets de Girona, Salvador «Salvi» de Castro, ha explicat, sense voler fer spoilers, que la protagonista agafa un tren de Rodalies i acaba trobant-se els pastors, els àngels i els dimonis. A partir d'aquí es desenvolupa tota l'obra que durarà entre 90 i 100 minuts. La representació inclourà escenes d'actualitat i en alguns moments buscarà "incomodar".
L'Associació fa tres festes de Nadal que s'encarrega de representar els Pastorets. L'obra no canvia radicalment tot i que l'inici sí que és diferent i el rlat conté noves històries. La presidenta de l'associació Marta Nadal ha explicat que hi haurà 109 participants de la companyia que aniran passant per l'escenari i i una trentena de persones en l'apartat de producció. Hi haurà des de nens de quatre anys fent d'angelets fins a una dona de 84 anys.
L'obra combinarà humor, música, modernitat i tradició per explicar el naixement de Jesús i els diferents obstacles que viuen els personatges típics de la cultura catalana.
A través de la seva trama, Els Pastorets de Girona volen transmetre valors com l'amistat i la solidaritat. Per això, opten per una representació amb caràcter inclusiu, social i mediambiental. En aquest sentit, es vetllarà per reduir al màxim l'impacte ambiental del material utilitzat per l'escenari, el vestuari i la il·luminació.
Les entrades es podran començar a comprar a partir del 10 de novembre a la web dels pastorets a un preu d'entre deu i quinze euros. El dia de Nadal, la funció començarà a les 18.30 hores, una hora més tard respecte les altres sessions, que començaran a les 17.30 hores.
Els Pastorets de Girona van han viscut una "renovació" després que l'any 2022 no es fessin representacions després de la mort de Joan Ribas, que havia estat l'ànima del grup Proscenium, la companyia que havia fet l'obra durant quatre dècades. Precisament, el tinent d'alcaldia de Cultura, Quim Ayats, ha destacat aquest dijous que l'obra es va recuperar fa dos anys i que està "creixent i evolucionant". “Els Pastorets es consoliden a Girona, que aquesta representació teatral que grans i petits hem gaudit durant anys i anys continua ben viva a casa nostra. I any rere any es renova i modernitza per adaptar-se als nous temps, per combinar actualitat i tradició”, ha destacat.
El cartell
El cartell dels Pastorets d'aquest any és obra d'Adrià Cano. El cartellista ha explicat que ha jugat amb un àngel i un dimoni per representar el bé i el mal on l'àngel és de marbre i femení. Per l'àngel ha fet servir un cartell de Temps de Flors de l'any 2021. Tot plegat està dins d'un marc i s'hi poden veure elements del Teatre Municipal de Girona i les siluetes de la Catedral i de Sant Fèlix.
