Els veïns de Can Gibert del Pla reclamen participar en el disseny del Campus del nou Trueta
Defensen que els nous equipaments poden coexistir amb la preservació del parc Jordi Vilamitjana.
L’Associació de Veïns i Veïnes de Can Gibert del Pla reclama en un comunicat formar part activa en el disseny del futur Campus de Salut que ha d'incloure el nou Trueta, un projecte que consideren “imprescindible per a la ciutat”, però que, segons l’entitat, s’ha de desenvolupar “amb la participació directa dels barris que l’han d’acollir”: Can Gibert del Pla, Santa Eugènia de Ter i Sant Narcís.
L’associació alerta que la modificació urbanística vinculada al Campus té un àmbit molt més ampli que el de l’hospital i pot comportar una major densificació dels barris afectats, “els més poblats de Girona”, així com la pèrdua del parc Jordi Vilamitjana, un dels espais verds més grans de la ciutat. Segons els veïns, aquest parc podria actuar com a “complement perfecte” del futur equipament sanitari.
El col·lectiu també recorda que la tramitació del planejament ha patit retards i que encara hi ha condicionants pendents d’organismes com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Protecció Civil, especialment pel que fa al risc d’inundabilitat del Torrent Masrocs, que afecta parcialment la zona prevista per al Campus. A parer seu, aquesta situació posa en dubte la compatibilitat del desenvolupament urbanístic amb la normativa vigent.
Els veïns defensen que és possible compatibilitzar la construcció del nou Campus amb la preservació del parc Jordi Vilamitjana, i que aquesta seria “la millor opció per a la ciutadania i per als futurs usuaris del centre”.
Per tot plegat, l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Gibert del Pla ha sol·licitat participar activament a l’Observatori del Campus de Salut Girona - Nou Trueta, l’espai de seguiment i debat del projecte. “Un observatori d’aquestes característiques no pot estar complet sense la veu dels barris que acolliran el futur Campus”, remarquen. L’entitat assegura que vol col·laborar de manera constructiva per garantir que el nou equipament “respongui a les necessitats reals de la ciutat i s’integri de forma respectuosa amb el territori i amb les persones que hi viuen”.
