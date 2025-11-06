Girona engega el procés per fer fora una família que ocupa un pis municipal a Pedret i intenta trobar-los una solució
L'Ajuntament explica que haurien patit una estafa i que vol arribar a un acord amb ells per oferir-los una alternativa
Girona engega el procés per fer fora una família que ocupa un pis municipal al barri de Pedret i treballa per intentar buscar-los una solució. El cas és complex, perquè segons explica el consistori, tot i que no puguin estar-se en aquest habitatge, es tracta d'una família vulnerable que hauria estat víctima d'una estafa. S'estan en aquest pis, situat a la ronda de Pedret, des del novembre de l'any passat. Segons van explicar a la policia, hi van accedir després que algú els en vengués les claus. L'ajuntament diu que vol arribar a un acord amb ells per oferir-los una alternativa, tot i que costa dialogar-hi, però que ha d'obrir el procés per fer-los fora perquè l'habitatge forma part d'un programa destinat a atendre el sensellarisme.
La parella, que en els últims mesos ha tingut una criatura, ocupa un pis municipal situat al principi de la Ronda Pedret. És un habitatge que ja havia patit una ocupació anterior, que va durar poc. Després de fer fora els qui hi havien entrat, el consistori hi va instal·lar una porta antiocupacions.
El novembre de l'any passat, però, el consistori va adonar-se que hi havia aquesta parella vivint-hi i que s'havia canviat el pany de la porta. Segons expliquen fonts municipals, es tracta d'una família vulnerable, tot i que amb ingressos (perquè com a mínim un dels pares treballa) i a qui es podria oferir una alternativa. Per exemple, un lloguer social.
El pis municipal que ocupen, però, no es troba dins aquesta bossa d'habitatge. Forma part dels que es destinen al projecte 'Housing First', que ofereix el centre d'acolliment La Sopa, i que està orientat a les persones que pateixen sensellarisme.
Per això, ara l'Ajuntament de Girona ha engegat el procés per fer fora aquesta família. El consistori subratlla, però, que la seva intenció és "arribar a un acord" amb la parella, per evitar que es quedin al carrer, i oferir-los algun altre recurs. A més, fonts municipals expliquen que la família hauria estat víctima d'una estafa, perquè quan la policia va anar al pis per identificar-los, van explicar als agents que algú els havia venut les claus per entrar-hi a viure (tot i que no han interposat denúncia, cosa que en dificulta la investigació).
L'ajuntament treballa per intentar negociar amb la parella, tot i que també admet que no els està essent fàcil. El consistori, però, sí que precisa que la família viu en un habitatge que no els correspon -perquè és municipal i forma part del programa per atendre el sensellarisme- i que per això s'ha d'engegar el procés per fer-los fora i complir la llei.
Un tràmit que s'iniciarà al ple municipal de dilluns vinent, i que s'inclou dins els punts que formen part de l'ordre del dia. Fonts municipals expliquen que la seva intenció és que, si la família s'ajusta als criteris per obtenir un lloguer social, se'ls facilitarà tant com es pugui poder entrar a la llista per accedir-hi.
