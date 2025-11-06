Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Girona felicita la veïna centenària Ascensión Fernández Gámez

La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa, l’han visitat aquesta tarda

La visita de la regidora.

La visita de la regidora. / Ajuntament de Girona

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha felicitat la veïna centenària Ascensión Fernández Gámez que ha fet 100 anys. La gironina, resident al barri de les Pedreres, ha rebut aquesta tarda la visita de la regidora de Ciutat que Cuida del consistori, Gemma Martínez Villagrasa, que l’ha felicitat en nom propi, del consistori i de la ciutat.

La regidora li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació firmada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

TEMES

