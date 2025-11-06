L’Ajuntament de Girona felicita la veïna centenària Ascensión Fernández Gámez
La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa, l’han visitat aquesta tarda
L’Ajuntament de Girona ha felicitat la veïna centenària Ascensión Fernández Gámez que ha fet 100 anys. La gironina, resident al barri de les Pedreres, ha rebut aquesta tarda la visita de la regidora de Ciutat que Cuida del consistori, Gemma Martínez Villagrasa, que l’ha felicitat en nom propi, del consistori i de la ciutat.
La regidora li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació firmada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros