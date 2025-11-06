El PSC denuncia que l'Ajuntament de Girona no actualitza les baixes padronals per defunció des de 2022
Els socialistes asseguren que encara hi ha "errors de correspondència" a persones difuntes
Redacció
El grup municipal del PSC a Girona ha denunciat la manca d’actualització i rigor en la gestió de les dades i registres municipals de l’Ajuntament de Girona, després que hagi constatat que "l’Observatori municipal no actualitza les baixes padronals per defunció des de 2022 i que encara es produeixin errors en l’enviament de correspondència oficial a persones difuntes fa anys."
Segons els socialistes, aquesta situació “no és un fet aïllat, sinó el reflex d’un sistema de dades endarrerit i d’una administració desconnectada de la realitat de la ciutadania”. El grup recorda que el padró municipal “és un instrument fonamental que es revisa cada any, perquè reflecteix la situació demogràfica del municipi i , per tant, això s’ha de reflectir en les dades demogràfiques de l’Observatori.”
“És molt greu que un Ajuntament que presumeix de govern obert i digital encara funcioni amb dades del 2022 en aspectes tan sensibles com les defuncions” ha afirmat la portaveu del grup municipal, Bea Esporrín. “Aquesta manca d’actualització no només demostra deixadesa administrativa, sinó també una falta de respecte envers les famílies afectades i un dèficit de rigor institucional preocupant” ha afegit.
Segons les dades públiques de l’Observatori municipal de Girona, l’última actualització de les baixes padronals per defunció data de 2022, mentre que la majoria d’indicadors demogràfics i de serveis socials no s’han actualitzat des de 2023, amb excepcions puntuals com l’educació, la meteorologia o l’atur, que són matèries sotmeses constantment a canvis i modificacions. Per al PSC, aquest retard en la informació “posa en qüestió la fiabilitat de totes les polítiques públiques que s’hi basen”.
“Si les dades sobre població o defuncions no són reals ni actuals, tots els informes, plans i pressupostos que s’elaboren a partir d’elles estan esbiaixats o basats en una realitat que ja no existeix” ha denunciat Esporrín.
Manca de planificació
“Això evidencia una manca de planificació i un dèficit greu de gestió per part del govern municipal, que viu més d’imatge que de rigor” ha remarcat. El grup socialista considera “incomprensible” que, en plena era digital, l’Ajuntament de Girona no disposi d’un sistema de dades dinàmic, coordinat i actualitzat amb els registres de l’INE i del Registre Civil. “No és només una qüestió de tecnologia, sinó de responsabilitat política i administrativa” ha dit Esporrín.
“Quan una administració és capaç d’enviar una carta oficial, signada l’any 2025, a una persona que va morir el 2018, el problema és estructural” ha advertit. “Això passa perquè no s’actualitzen correctament els registres, perquè ningú fa el seguiment i perquè l’Ajuntament de Girona ha deixat que la burocràcia passi per davant de les persones”.
Des del PSC - Girona pel Canvi, s’insta el govern municipal a auditar i revisar immediatament el sistema de dades i padró, a actualitzar tots els indicadors demogràfics i administratius i a garantir que els mecanismes de comunicació amb la ciutadania es facin amb informació precisa, actual i respectuosa
