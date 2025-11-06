Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UdG suspèn les classes per l'alerta de pluges

La UAB i la UPF també han suspès l'activitat acadèmica aquest dijous

Una aula de la facultat de Lletres UdG buida, en una imatge d'arxiu

Una aula de la facultat de Lletres UdG buida, en una imatge d'arxiu / Aniol Resclosa

ACN

ACN

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han suspès l'activitat acadèmica per a aquest dijous davant l'alerta emesa per Protecció Civil pel temporal de pluja torrencial que es preveu. L'alerta emesa per l'organisme del Govern recomana evitar els desplaçaments innecessaris, i la direcció de la UAB ha pres la decisió de suspendre l'activitat docent durant tota la jornada i a tots els centres, alhora que recomana fer teletreball al personal que treballi en unitats on estigui permès fer-ho. De la seva banda, la Universitat de Girona ha anunciat que arran de l'avís de Protecció Civil, s'ha decidit suspendre l'activitat docent, avaluadora i lectiva per al dijous.

Després de l'alerta de Protecció Civil, l'equip de direcció de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) també ha decidit suspendre tota activitat acadèmica prevista per a aquest dijous, en aquest cas fins a la una del migdia. Amb tot, els campus s'obriran amb serveis mínims fins a les dues del migdia per acollir les persones que no s'hagi assabentat de la decisió.

