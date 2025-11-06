La UdG suspèn les classes per l'alerta de pluges
La UAB i la UPF també han suspès l'activitat acadèmica aquest dijous
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han suspès l'activitat acadèmica per a aquest dijous davant l'alerta emesa per Protecció Civil pel temporal de pluja torrencial que es preveu. L'alerta emesa per l'organisme del Govern recomana evitar els desplaçaments innecessaris, i la direcció de la UAB ha pres la decisió de suspendre l'activitat docent durant tota la jornada i a tots els centres, alhora que recomana fer teletreball al personal que treballi en unitats on estigui permès fer-ho. De la seva banda, la Universitat de Girona ha anunciat que arran de l'avís de Protecció Civil, s'ha decidit suspendre l'activitat docent, avaluadora i lectiva per al dijous.
Després de l'alerta de Protecció Civil, l'equip de direcció de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) també ha decidit suspendre tota activitat acadèmica prevista per a aquest dijous, en aquest cas fins a la una del migdia. Amb tot, els campus s'obriran amb serveis mínims fins a les dues del migdia per acollir les persones que no s'hagi assabentat de la decisió.
