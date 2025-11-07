El campus de Montilivi de la UdG es tornarà a il·luminar un any més amb un laboratori de llum
"L'encén Montilivi" tindrà lloc entre el 13 i el 16 de novembre i hi haurà setze instal·lacions i experimentacions lumíniques fetes pel departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica
La Universitat de Girona (UdG) presenta del 13 al 16 de novembre la quarta edició del projecte Encén Montilivi, una experiència nocturna que converteix el Campus de Montilivi en un recorregut de llums, art i tecnologia. Sota el lema “La cultura de la llum”, el públic descobrirà enguany setze instal·lacions dissenyades i produïdes per estudiantat, d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica, amb el suport de professorat i voluntariat, que posen de relleu l’aprenentatge basat en projectes reals, el treball interdisciplinari i la recerca aplicada.
La inauguració oficial serà dijous 13 de novembre, a les set de la tarda, a l’entrada de l’edifici P2 de l’Escola Politècnica Superior (EPS). A partir d’aquí, i fins diumenge, el campus s’il·luminarà cada vespre, entre les sis i les nou, amb un itinerari obert a tothom que proposa una passejada sensorial per espais i façanes convertits en escenaris efímers. L’esdeveniment, ja consolidat dins el calendari cultural i universitari de la ciutat, torna a situar l’alumnat com a protagonista de la creació, el muntatge i la mediació amb el públic.
Encén Montilivi és, alhora, aparador i banc de proves. Les peces combinen projeccions, instal·lacions immersives i dispositius interactius que dialoguen amb l’arquitectura i l’entorn natural del campus, i mostren com la universitat transfereix coneixement i creativitat fora de les aules. Per a l’organització, el valor afegit d’aquesta edició és la col·laboració entre graus i àmbits —enginyeria, disseny, arquitectura, art i ciència— que es tradueix en propostes d’alt impacte visual i pedagògic.
Activitats paral·leles
En el marc de la mostra d’enguany, s’ha programat una xerrada el divendres 14 de novembre a la Sala d’Actes de l’edifici 4 de l’Escola Politècnica Superior. A les 16 h el Fundador i Director General de JVV, Jordi Verdaguer, i la cap de gestió de productes de Protopixel, Ana Fernández, parlaran sobre els sistemes de regulació i plataformes de comunicació IoT.
A més a més, en aquesta edició s'ha programat una "Kedada" per als estudiants de la UdG els dies 15, 16 i 17 a les set de la tarda al davant del P2 per tal que puguin trobar-se i fer una visita guiada a través de les instal·lacions, juntament amb estudiants de diferents graus.
