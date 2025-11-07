Detingut un home per escopir a clients i personal d'un establiment de l'estació de tren de Girona durant les Fires
L'home, que ja havia protagonitzat incidents similars, va oferir resistència als agents i va oposar-se a ser identificat
La Policia Nacional ha detingut un home a l'estació de tren de Girona per escopir a clients i a personal d'un bar i per resistir-se a la identificació dels agents. Els fets van passar el dimecres 29 d'octubre just per Fires de Sant Narcís. Van ser els vigilants de seguretat els qui van avisar els policies després que l'individu mostrés una actitud incívica dins d'un establiment de restauració de l'estació, escopint i molestant clients i treballadors. En intentar identificar-lo, l'home es va negar a col·laborar, no portava documentació i va mantenir una actitud agressiva. Finalment, va ser arrestat i posat a disposició judicial. Segons fonts policials, ja havia protagonitzat incidents similars en ocasions anteriors.
L'home va quedar arrestat per un delicte de resistència i desobediència a l'autoritat, ja que no va voler col·laborar, malgrat que els agents van explicar-li els motius en francès, ja que no parlava ni català ni castellà. Els fets van tenir lloc en el marc del dispositiu especial per Fires de Sant Narcís, dut a terme conjuntament amb la Policia Local de Girona i els Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de prevenir infraccions i garantir la seguretat durant les festes.
L'arrestat va passar a custòdia dels Mossos d'Esquadra que van ser qui el va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona. El detingut no era la primera vegada que protagonitzava incidents similars, i, de fet, compta amb antecedents per fets de característiques similars.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys