Front comú de veïns i de nou alcaldes del Gironès i el Pla de l'Estany contra el macroprojecte Julia
La Generalitat admet que hi ha hagut desinformació i diu que l'empresa es reunirà amb els batlles afectats
Front comú de veïns i de nou alcaldes del Gironès i el Pla de l'Estany contra el macroprojecte Julia, que preveu prop de 100 hectàrees de plaques solars a cavall de les dues comarques. Aquest matí, els batlles s'han reunit amb l'empresa que vol tirar-ho endavant i amb el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart. L'alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha recalcat que faran tot el possible perquè no tiri endavant: "No volem empreses que vinguin a colonitzar-nos". Aprofitant la trobada, la plataforma 'Mobilitzem la llera' ha convocat una protesta contra el projecte. Després de la reunió, Guitart ha admès que hi ha hagut desinformació i ha afirmat que la companyia energètica es reunirà amb cada municipi afectat.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys