Front comú de veïns i de nou alcaldes del Gironès i el Pla de l'Estany contra el macroprojecte Julia

La Generalitat admet que hi ha hagut desinformació i diu que l'empresa es reunirà amb els batlles afectats

Imatge de la protesta de 'Mobilitzem la llera' davant la seu de la Generalitat a Girona

Imatge de la protesta de 'Mobilitzem la llera' davant la seu de la Generalitat a Girona / Maria Garcia (ACN)

Front comú de veïns i de nou alcaldes del Gironès i el Pla de l'Estany contra el macroprojecte Julia, que preveu prop de 100 hectàrees de plaques solars a cavall de les dues comarques. Aquest matí, els batlles s'han reunit amb l'empresa que vol tirar-ho endavant i amb el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart. L'alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha recalcat que faran tot el possible perquè no tiri endavant: "No volem empreses que vinguin a colonitzar-nos". Aprofitant la trobada, la plataforma 'Mobilitzem la llera' ha convocat una protesta contra el projecte. Després de la reunió, Guitart ha admès que hi ha hagut desinformació i ha afirmat que la companyia energètica es reunirà amb cada municipi afectat.

