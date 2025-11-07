Girona crea un inventari que engloba 110 camins municipals per posar en valor el patrimoni natural i públic
La majoria passen per la Vall de Sant Daniel, Santa Eugènia de Ter, el massís de les Gavarres i Campdorà
L'Ajuntament de Girona ha elaborat, per primera vegada, un inventari dels camins públics de titularitat municipal i n'ha comptabilitzat un total de 110. En aquest llistat hi han inclòs tots els que transiten per sòl no urbanitzable, independentment del tipus de ferm que tinguin, ja sigui terra, ciment, asfalt, senders o corriols. En total, la superfície inventariada té una longitud de 93.373 metres. La majoria d'aquests camins inventariats passen per la Vall de Sant Daniel, Santa Eugènia de Ter, el massís de les Gavarres i Campdorà. El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica, Sergi Font, ha assenyalat que l'inventari és un pas "molt important" per conèixer, protegir i posar en valor el patrimoni natural i públic de la ciutat.
"Aquesta eina ens permetrà gestionar-los millor i garantir-ne l'ús social i sostenible per a tothom", ha afegit en un comunicat.
Cada camí inclòs en el document compta amb una fitxa on se n'especifica el codi; el nom documentat o popular; si és de domini públic o de servitud de pas; la seva referència cadastral en aquells casos on el camí públic estigui incorporat al cadastre; on es troben l'origen i el final del camí; quina longitud i amplada total té, i quin tipus de ferm presenta, entre altres característiques.
Aquest inventari és una eina cabdal per a les administracions públiques per gestionar una part del patrimoni natural i públic de tota la ciutadania. I més tenint en compte que en els últims anys han augmentat les activitats a l'aire lliure i que això ha permès tornar a posar en valor l'ús social dels camins i la necessitat de recuperar aquells que s'havien perdut i de reivindicar el dret de pas dels espais utilitzats històricament.
L'Ajuntament exposa que, entre altres utilitats, aquest inventari permetrà regularitzar l'accés motoritzat als camins, senyalitzar-los, dissenyar itineraris turístics al medi natural, millorar la planificació i la prevenció dels incendis forestals o planificar la conservació i millora dels camins.
L'inventari de camins municipals de Girona és fruit d'un conveni que van signar l'any 2021 l'Ajuntament de Girona amb el Consell Comarcal del Gironès. Al ple ordinari de l'abril del 2023 es va aprovar inicialment i es va obrir un període per presentar al·legacions que va acabar el 28 de juny d'aquell mateix any. Ara, una vegada resoltes, l'inventari de camins se sotmetrà a aprovació definitiva al ple de dilluns vinent.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros