Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona fomentarà el coneixement de l’oferta turística i l’ús del català com a llengua d’acollida en el sector del taxi

L'Ajuntament i l’Associació Empresarial Taxi Girona han aprovat un conveni de col·laboració amb aquesta finalitat

Taxis al costat de l'estació, en una imatge d'arxiu.

Taxis al costat de l'estació, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona vol potenciar el coneixement de l’oferta turística de la ciutat i l’ús del català com a llengua d’acollida entre els professionals del sector del taxi. Amb aquest objectiu, el consistori ha aprovat aquest matí a la Junta de Govern Local un conveni de col·laboració amb l’Associació Empresarial Taxi Girona.

“Amb aquest conveni reforcem el paper dels taxistes com a primera porta d’entrada a Girona. Són prescriptors directes de la ciutat, i volem que disposin de la informació, els recursos i el reconeixement que mereixen. A través de la formació i del foment del català com a llengua d’acollida, millorem l’experiència dels visitants i projectem una imatge de Girona coherent amb la seva identitat cultural: una ciutat amable, preparada i orgullosa de qui és”, ha destacat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament, Gemma Geis Carreras.

A través d’aquesta col·laboració, es pretén millorar la qualitat de l’experiència turística, reforçar el paper dels professionals del sector del taxi com a prescriptors directes i informadors de proximitat de la ciutat i projectar una imatge coherent amb els valors i l’estratègia turística municipal, basada en criteris de sostenibilitat, identitat cultural, hospitalitat i promoció de l’ús del català com a llengua d’acollida i de servei. Amb aquesta finalitat, i en el marc del conveni, el consistori es compromet a organitzar tres sessions formatives adreçades als professionals del sector del taxi associats a l’Associació Empresarial Taxi Girona.

Pel que fa a l’aposta per la llengua catalana, es busca que contribueixi a enfortir la identitat de Girona i a oferir als visitants i a les persones usuàries del servei de taxi una experiència més autèntica i alineada amb la cultura local, en coherència amb les polítiques municipals d’enfortiment de la identitat lingüística i cultural.

Cal destacar que, en molts casos, els professionals del sector del taxi representen el primer punt de contacte de turistes i visitants amb la ciutat. Per aquest motiu, assumeixen un paper fonamental com a prescriptors de Girona i contribueixen de manera directa a configurar la percepció inicial i l’experiència global de les persones que arriben a la destinació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents