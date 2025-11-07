Girona fomentarà el coneixement de l’oferta turística i l’ús del català com a llengua d’acollida en el sector del taxi
L'Ajuntament i l’Associació Empresarial Taxi Girona han aprovat un conveni de col·laboració amb aquesta finalitat
L’Ajuntament de Girona vol potenciar el coneixement de l’oferta turística de la ciutat i l’ús del català com a llengua d’acollida entre els professionals del sector del taxi. Amb aquest objectiu, el consistori ha aprovat aquest matí a la Junta de Govern Local un conveni de col·laboració amb l’Associació Empresarial Taxi Girona.
“Amb aquest conveni reforcem el paper dels taxistes com a primera porta d’entrada a Girona. Són prescriptors directes de la ciutat, i volem que disposin de la informació, els recursos i el reconeixement que mereixen. A través de la formació i del foment del català com a llengua d’acollida, millorem l’experiència dels visitants i projectem una imatge de Girona coherent amb la seva identitat cultural: una ciutat amable, preparada i orgullosa de qui és”, ha destacat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament, Gemma Geis Carreras.
A través d’aquesta col·laboració, es pretén millorar la qualitat de l’experiència turística, reforçar el paper dels professionals del sector del taxi com a prescriptors directes i informadors de proximitat de la ciutat i projectar una imatge coherent amb els valors i l’estratègia turística municipal, basada en criteris de sostenibilitat, identitat cultural, hospitalitat i promoció de l’ús del català com a llengua d’acollida i de servei. Amb aquesta finalitat, i en el marc del conveni, el consistori es compromet a organitzar tres sessions formatives adreçades als professionals del sector del taxi associats a l’Associació Empresarial Taxi Girona.
Pel que fa a l’aposta per la llengua catalana, es busca que contribueixi a enfortir la identitat de Girona i a oferir als visitants i a les persones usuàries del servei de taxi una experiència més autèntica i alineada amb la cultura local, en coherència amb les polítiques municipals d’enfortiment de la identitat lingüística i cultural.
Cal destacar que, en molts casos, els professionals del sector del taxi representen el primer punt de contacte de turistes i visitants amb la ciutat. Per aquest motiu, assumeixen un paper fonamental com a prescriptors de Girona i contribueixen de manera directa a configurar la percepció inicial i l’experiència global de les persones que arriben a la destinació.
