Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi de cuina en un pis de Girona deixa dos ferits

Va cremar la campana extractora i mobiliari

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un incendi de cuina va provocar aquest dijous dos ferits a Girona. El succés va tenir lloc poc abans de les nou del vespre, en un pis situat als baixos d’un edifici de cinc plantes del carrer Santa Eugènia, a l’altura del número 157.

En rebre l’avís, els Bombers van ser informats que el foc ja estava apagat, però que calia revisar la zona i ventilar l’immoble. Un cop a l’interior, els efectius van comprovar que les flames havien afectat la campana extractora i part del mobiliari de la cuina. Posteriorment, van ventilar i revisar tot el pis, que havia quedat ple de fum.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre dues persones al lloc dels fets. Totes dues van rebre l’alta in situ: una per una crisi de nervis i l’altra per una petita cremada, segons van informar els Bombers.

Al servei s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers, que van treballar durant aproximadament tres quarts d’hora.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents