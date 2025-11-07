Un incendi de cuina en un pis de Girona deixa dos ferits
Va cremar la campana extractora i mobiliari
Un incendi de cuina va provocar aquest dijous dos ferits a Girona. El succés va tenir lloc poc abans de les nou del vespre, en un pis situat als baixos d’un edifici de cinc plantes del carrer Santa Eugènia, a l’altura del número 157.
En rebre l’avís, els Bombers van ser informats que el foc ja estava apagat, però que calia revisar la zona i ventilar l’immoble. Un cop a l’interior, els efectius van comprovar que les flames havien afectat la campana extractora i part del mobiliari de la cuina. Posteriorment, van ventilar i revisar tot el pis, que havia quedat ple de fum.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre dues persones al lloc dels fets. Totes dues van rebre l’alta in situ: una per una crisi de nervis i l’altra per una petita cremada, segons van informar els Bombers.
Al servei s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers, que van treballar durant aproximadament tres quarts d’hora.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Detenen un veí de Garriguella per violar una dona de més de 90 anys