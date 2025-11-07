El PSC reclama accions davant d'un l'hivern on dorminaran el doble al carrer a Girona
Els socialistes lamenten que la ciutat hagi perdut la seva capacitat de cuidar i incloure, i denuncien la desídia i la manca de direcció política del govern municipal
El grup municipal del PSC- Girona pel Canvi ha alertat que la ciutat afrontarà aquest hivern amb una situació social “més crítica que mai”, després que l’associació Som Sostre hagi advertit que prop de 200 persones viuran al carrer, el doble que l’any passat. Els socialistes consideren que aquesta dada és “el reflex més dur d’una ciutat que ha perdut la seva capacitat de cuidar i d’incloure” i que posa de manifest “la desídia i la manca de direcció política d’un govern municipal superat pels fets i dividit internament”.
El portaveu adjunt del grup, Maxi Fuentes, ha assegurat que “Girona ja no és la ciutat cohesionada i solidària que era; el govern actual no té projecte de ciutat, ni a llarg termini ni a curt. Només aplica pegats improvisats que arriben tard i malament, mentre cada dia més persones es veuen abocades a viure al carrer”. Fuentes ha reclamat que “el govern municipal mobilitzi recursos humans, econòmics i polítics per afrontar amb urgència el problema del sensellarisme i garantir que cap persona hagi de dormir sota un pont”.
Des del PSC, s’insta el govern a “escoltar els treballadors socials i escoltar la ciutat: les entitats que actuen sobre el terreny, els col·lectius veïnals i també l’oposició, que hi som per aportar i ajudar”. El portaveu adjunt ha subratllat que “governar és escoltar i coordinar, no actuar aïlladament ni justificar la inacció amb excuses administratives”. Els socialistes adverteixen, a més, que la manca de resposta davant situacions de vulnerabilitat extrema “pot acabar alimentant discursos d’odi i exclusió per part de grups d’extrema dreta que volen aprofitar el malestar social per dividir la ciutat”.
En aquest sentit, Fuentes ha fet una crida “a treballar amb urgència, sensibilitat i una mirada col·lectiva, perquè Girona torni a ser una ciutat que protegeix, acull i no deixa ningú enrere”. El PSC recorda que ja fa setmanes que alerta del fracàs humanitari derivat dels desallotjaments de les naus del carrer Barcelona i de l’edifici de Tomàs Mieres, que han deixat sense sostre prop de quaranta persones, i denuncia que encara no s’han ofert alternatives reals ni dignes per a aquestes persones. “El problema no és que s’enderroquin edificis, sinó que no hi hagi un pla per a les persones que hi vivien. Això és el que diferencia un govern amb sensibilitat d’un govern que improvisa amb desgavell” ha conclòs Fuentes.
