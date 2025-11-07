Quatre educadors ambientals informaran sobre el bon ús dels contenidors de Girona
N'hi haurà dos al matí i dos a la tarda i es comença pel barri de Santa Eugènia de Ter
Quatre educadors ambientals informaran els ciutadans sobre el bon ús dels contenidors intel·ligents a la ciutat de Girona. Es tracta d'una nova campanya informativa per evitar accions incíviques. Hi haurà dos educadors al matí i dos a la tarda i donaran informació als veïns que requereixin d'ajuda en cas d'algun dubte, com ara el calendari d'abocament de cada fracció, quina fracció correspon a un residu concret, com utilitzar una targeta, com adquirir-ne una o què pot passar si no es fa el reciclatge correctament. De moment la campanya ha començat a Santa Eugènia de Ter però, s'anirà estenent per allà on l'Ajuntament ho consideri oportú.
"Servirà per fer pedagogia en aquelles situacions i llocs que sabem que són més complicades" ha dit el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot. Resoldran qüestions habituals i "acompanyaranla gent que li costa més" el sistema amb contenidors intel·ligents o que s'hi ha adaptat "menys fàcilment".
Per ara, aquests quatre treballadors estaran en servei fins a la primavera i coincidirà amb la gran modificació del model de recollida i gestió de residus que l'any vinent inclourà un contenidor per cada fracció i l'opció de llençar tot tipus de deixalles cada dia. Això sí, sempre amb targeta perquè continuran essent tancats. Per tant, també s'encarregaran d'anar explicant les modificacions.
Cot ha recordat que es tracta d'una nova "millora" en el contracte que s'afegeix a les moltes que s'han anat activant en els darrers mesos, com ara el retorn dels contenidors per al vidre o l'ampliació de dins per llençar la fracció orgànica i la resta.
