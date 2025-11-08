Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa
El plàtan està situat prop de la Rosaleda, a pocs metres d'on un altre arbre de grans dimensions va caure a mitjans de juny
Ensurt dels grossos al parc de la Devesa. Menys d'una setmana després del final de les Fires, que omplen aquesta zona de la ciutat, un plàtan d'una trentena de metres d'alçada ha caigut als jardins de la Devesa, prop de la Rosaleda. De fet, ha arribat a fregar una barana de l'edifici, en la part on l'Associació de Veïns de la Devesa-Güell hi té un espai. L'arbre ha caigut de matinada i no s'han lamentat danys físics ni materials.
Amb la caiguda ha arrencat una gran branca d'un altre arbre situat dins els jardins. El tinent d'alcaldia i de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, s'ha desplaçat aquest migdia fins al lloc dels fets. Per la seva banda, tècnics municipals apunten que la hipòtesi més probable de la caiguda hagi estat la sequera que va patir al país fa uns mesos. A l'estiu, es va tornar a omplir d'aigua el canal perimetral dels jardins de la Devesa després de dos anys amb restriccions, però això no ha evitat la caiguda. El canal també està ple de brutícia d'envasos i plàstics que, segurament, es van llençar durant les Fires.
El segon que cau el 2025
És el segon gran arbre que cau a la mateixa zona en poc temps. El passat mes de juny ja va ensorrar-se un gran plàtan a pocs metres d'on s'ha registrat l'incident d'avui. En aquella ocasió, l'alcalde, Lluc Salellas, va apuntar que la manca d'aigua podria haver malmès l'arrel, ja que a primera vista l'exemplar estava en bon estat. També va explicar que l'Ajuntament fa seguiment de tots els arbres de la Devesa, amb "informes periòdics i anàlisis visuals i instrumentals dels arbres que es saben més tocats".
Els tècnics municipals mantenen aquesta hipòtesi de la sequera per la caiguda d'aquest primer arbre, tot i que no s'ha pogut concretar al 100% perquè hi podria haver altres factors. De fet, els tècnics i Sergi Font estaven mirant aquest migdia arbres pròxims als que han caigut que estan torts.
Per la seva banda, Narcís Motjé, enginyer forestal i durant 22 anys encarregat del manteniment d’aquest parc gironí, va apuntar al juny la possibilitat que un fong ataqués l'arrel. "Els anys 2008, 2018 i 2025 han caigut uns plàtans que externament no tenien cap simptomatologia", explicava.
