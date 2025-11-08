Dilluns entrarà en funcionament el carril de bus ràpid entre Girona i Salt: un projecte "necessari" i "pioner" a Catalunya
Afectarà a les línies L3, L4 i L9, que reduiran la freqüència de pas a més de fer-se millores en les parades
A partir del pròxim dilluns, 10 de novembre, entrarà en funcionament l'increment del servei i de les prestacions del corredor de bus ràpid entre Girona i Salt (BRCat). Tot això, després d'un treball que ha dut a terme el Departament de Territori per 5,5 milions d'euros i que s'ha allargat durant setze mesos en els quals s'han creat 4,3 quilòmetres de trams de nou carril mus, que van des de la rotonda a tocar del pavelló municipal de Salt i la plaça Joan Brossa de Girona. A més, també 2,1 quilòmetres de nou carril bici bidireccional i més espai per a vianants.
Així, s'han optimitzat les línies L9, L3 i L4, que entre totes tres van transportar 3,2 milions de persones el 2024. La línia troncal del nou corredor és l'L9, que concentra el recorregut per l'avinguda dels Països Catalans de Salt, el passeig d'Olot, el carrer Emili Grahit i l'avinguda Montilivi de Girona. Per aquesta línia es redueix la freqüència de pas dels autobusos de mitja hora a un quart i estarà operada per vehicles 100% elèctrics. Per altra banda, s'han creat més parades i s'ha posat facilitat per fer intercanvis entre l'estació de tren, la d'autobusos i les línies urbanes de Girona. A més, s'uneixen tres campus de la Universitat de Girona: Montilivi, Centre i EUSES.
Pel que fa a la línia l'L3, es manté el traçat original, amb el recorregut que va des de l'Espai Gironès, a Salt, fins a la nova parada a la plaça Joan Brossa de Girona, amb una freqüència de pas dels autobusos de deu minuts. A més, s'han millorat les parades inicials i finals de l'avinguda dels Països Catalans, a Salt.
Finalment, s'ha optimitzat el recorregut de la línia l'L4, que fa el recorregut entre l'Hospital de Santa Caterina i l'Espai Gironès fins a la plaça Joan Brossa. En aquest sentit, s'ha allargat l'itinerari cap a la zona del polígon i Torre Mirona i, a part, s'ha reduït la freqüència de pas de 15 a 12 minuts.
"Fer més efectiu el transport públic"
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat en la presentació d'aquest dissabte matí que es tracta d'un projecte "col·lectiu ben fet" i que és "pioner" continuant amb l'estratègia de desplegar aquests tipus de corredors arreu del país (també se'n farà un entre Lloret de Mar i Blanes). El carril de bus ràpid, així, té per objectiu "prioritzar, enfortir i fer més efectiu el transport públic" entre Girona i Salt.
Per la seva banda, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha apuntat que amb el projecte "es potencia la mobilitat pública" i que és "necessària pels veïns que fan vida a dues ciutats diferents, sigui per oci o treball". Mentrestant, l'alcalde Salt, Jordi Viñas, ha indicat que és una "obra llargament reivindicada" pels veïns del municipi i està segur que "funcionarà molt bé perquè la demanda hi és". D'aquesta manera, s'evidencia que "el transport públic sigui cada cop més necessari".
Finalment, el director de TEISA, Àlex Gilabert, ha dit que posat èmfasi a la línia l'L9, dient que "combina les tres essències del transport públic del futur". En primer lloc, una "infraestructura d'autobús de trànsit ràpid que permet millorar la velocitat comercial dels serveis interurbans", també "l'augment de la freqüència" i, per acabar, "la descarbonització amb la incorporació d'autobusos elèctrics".
