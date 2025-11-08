Un ferit greu i dos menys greus en un xoc entre dos turismes a Llagostera
Tres ambulàncies i dues dotacions dels Bombers acudeixen al lloc dels fets
Europa Press
Llagostera
Un xoc entre dos turismes a Llagostera ha deixat un ferit greu i dos menys greus cap a les set de la tarda d'aquest divendres, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Per atendre'ls, el SEM ha mobilitzat tres ambulàncies, que han traslladat als ferits a l'hospital Josep Trueta de Girona.
Al lloc dels fets també han acudit els Bombers de la Generalitat amb dues dotacions terrestres.
