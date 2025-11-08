Vint-i-dos nous militants d’ERC a Girona en tres dies poc després de les primàries impugnades
Nou persones són de l’entorn familiar del candidat vencedor, Marc Puigtió, i nou més de l’entorn familiar i laboral de l’alcalde de Sant Martí Vell, que té bona relació amb Puigtió
El vencedor podria estar buscant guanyar múscul per controlar la secció local de cara a futures decisions
Fins a 22 persones s’han fet militants d’Esquerra Republicana a Girona entre el 14 i el 17 de d’octubre. Divuit nous registrats el dia 14, dos el dia 16 i dos el dia 17. És tot just uns dies després de les primàries (18 de setembre) que havien de decidir el candidat republicà als comicis municipals previstos per al maig de l’any 2027. Aquelles votacions es van decidir en favor de Marc Puigtió per un sol vot i amb l’anul·lació polèmica d’una papereta- que hauria suposat un empat- perquè seleccionava malament l’altre candidat, Adam Manyé.
Entre aquests 22 nous militants n’hi ha cinc que pertanyen a l’entorn familiar de Marc Puigtió. Per exemple, hi ha la seva dona i familiars directes dels dos, com ara el germà d’ell i la germana d’ella i el cunyat, entre d’altres. És comprobable pels cognoms i per fonts consultades per aquest diari. A més dels cinc familiars, també hi ha dos matrimonis que les mateixes fonts vinculen al voltant del candidat que va acabar guanyant aquelles primàries.
Hi ha altres nou militants més que estan vinculats a l’alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà, qui s’ha deixat veure en vídeos de Puigtió i la seva plataforma Moviment Gironí amb la qual preveu concórrer als comicis locals. Puigtió i Vilà són consellers comarcals i el segon consta com a militant de la secció local d’ERC a Girona tot i que denuncien que viu a Sant Martí Vell, on fa d’alcalde, i regenta el seu propi restaurant. En aquest poble, ERC va abstenir-se en una moció per declarar la vila com a “poble republicà i antimonàrquic”, enmig d’una polèmica on la CUP es queixava que s’hi hagués permès l’estada de membres de la família reial.
Entre aquests nou militants de l’entorn del batlle del poble del Gironès hi ha la mare i la dona de l’alcalde de Sant Martí Vell. També hi ha altres familiars directes i altres persones properes a Vilà. Novament es pot comprovar pels cognoms i pels correus electrònics de contactes facilitats pels nous membres d’Esquerra. Per exemple, els correus fan referència al restaurant de sant Martí Vell. En tres dels militants, directament el mail és exactament el mateix i inclou el nom de l’alcalde i el nom del poble.
Un altre dels nous militants és la mare d’una altra consellera comarcal d’Esquerra, que a més és regidora de Quart, i ha donat suport als vídeos de Puigtió.
Amb aquests moviments, el vencedor podria estar buscant guanyar múscul per controlar la secció local de cara a futures decisions. Només en algun dels supòsits de repetició de les primàries, aquests nous militants podrien arribar a poder votar. El cas està en mans de la Comissió de Garanties d’Esquerra que té sobre la taula diverses impugnacions de militants disconformes amb el resultat. Entre d’altres consideren que el vot nul «expressava de forma inequívoca la intenció del sufragi» cap a Manyé que va perdre per una sola papereta ja que va enganxar un adhesiu al costat del nom. De fet, s’explica que no hi havia prou bolígrafs. Una altra impugnació exposa que no es va demanar en cap moment l’acreditació exacta de cada votant on hi constés una fotografia del militant ni un document que certifiqués el lloc de residència. Un altre militant també apunta que la mesa que va invalidar el vot no va ser «imparcial» perquè hauria fet notori el seu suport a Puigtió abans de la votació.
Les primàries es van portar a terme després que l’actual portaveu i cap de llista d’ERC a Girona, Quim Ayats, anunciés que no es tornaria a presentar.
