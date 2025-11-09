L’inventari de camins declara públic part de l’accés a la font de les Curculles de Sant Daniel
L’Ajuntament de Girona valida que és un vial municipal tot el tram des de la font d’en Fita i farà el procediment per reobrir-lo
El tram des del Calvari, de moment no s'ha pogut demostrar que sigui "immemorial" però es negociarà amb el privat per mirar de garantir el pas públic
La font forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya
El nou inventari dels camins públics de titularitat municipal de l’Ajuntament de Girona inclou com a part del camí públic, el tram que permet arribar a la Font de les Curculles de la vall de Sant Daniel, des de la font d’en Fita. No en canvi, des de la zona del Calvari. «De moment no s’ha pogut demostrar que sigui immemorial, és a dir que hi hagi hagut pas sempre», ha dit el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech. En concret, hi hauria alguns documents que ho tracten el vial sencer com a dos camins separats. L’accés a la font de les Curculles ara està tancat per la propietat d’una masia propera des del Calvari i des de la font d'en Fita i havia generat queixes.
Hi havia ciutadans que s’havien adreçat a l’Ajuntament de Girona recordant que es tractava d’un camí històricament públic. Fonts municipals, aleshores, van assenyalar que, certament, l’inventari municipal de camins, aprovat inicialment en aquell moment,definia que «el camí de la Font de les Curculles des de Sant Daniel és un camí utilitzat popularment pels veïns de Sant Daniel i es troba identificat en diverses cartografies històriques i decideix que aquest és un camí municipal.»
Respecte a l’actuació dels propietaris del mas que «van tancar la seva finca, per on passava el camí», van indicar que havien «presentat al·legacions a la definició de l’inventari municipal».
Aquesta font, on hi destaquen les petxines que decoren el marc de la porta i l’interior de l’estructura, forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es tracta d’un mur de contenció on es recull la font, dins un receptacle al que s’accedeix per una porta d’arc rebaixat d’obra vista. A l’exterior es potencia la porta amb un frontó triangular.
Aprovació al ple municipal
Amb l’aprovació definitiva de l’inventari, prevista per al ple municipal de dilluns, es podrà actuar. Sergi Font ha exposat que a la part pública «s’iniciarà la recuperació d’ofici per part de l’Ajuntament», que pot ser llarga. A la part privada, es posaran «en contacte amb el privat per buscar la fórmula de garantir el pas públic».
L’Ajuntament ha elaborat un inventari dels camins públics de titularitat municipal i n’ha comptabilitzat un total de 110. «Amb aquest inventari fem un pas molt important per conèixer, protegir i posar en valor el nostre patrimoni natural i públic. Els camins són espais de connexió entre els barris i la natura, i formen part de la identitat del nostre territori. Aquesta eina ens permetrà gestionar-los millor i garantir-ne l’ús social i sostenible per a tothom», ha destacat el tinent d’alcaldia. La majoria d’aquests camins inventariats passen per la Vall de Sant Daniel, Santa Eugènia, el massís de les Gavarres i Campdorà.
Entre altres utilitats, aquest inventari permetrà que l’Ajuntament pugui regularitzar l’accés motoritzat als camins, senyalitzar-los, dissenyar itineraris turístics al medi natural, millorar la planificació i la prevenció dels incendis forestals i planificar la conservació i millora dels camins, entre altres tasques.
