Cassà obre el nou aparcament gratuït de Can Rich

Es tracta d’un aparcament públic gratuït, amb unes 60 places, proper a la zona comercial i al centre del municipi

L'aparcament, amb una capacitat per a uns seixanta vehicles. / Aj. de Cassà

Cassà de la Selva

Cassà de la Selva obre, aquest dimarts, el nou aparcament de Can Rich. Es tracta d’un aparcament públic gratuït, amb unes 60 places, proper a la zona comercial i al centre del municipi. Aquest nou espai d’estacionament permet ampliar les places d’aparcament per a veïns i veïnes de la zona, així com per al nucli comercial, gràcies al seu emplaçament.

L’aparcament està situat a la carretera Provincial cantonada amb el carrer Martí Dausà, en la finca de 1.407 metres quadrats que ocupava l’antiga fàbrica Rich Xiberta. Pel que fa a l’adequació de l’espai, l’empresa propietària s’ha encarregat de l’enderroc de l’edifici, que s’han dut a terme aquest estiu, i l’Ajuntament s’ha fet càrrec de l’adequació de l’espai per al seu ús com a aparcament públic.

Segons Pau Presas, alcalde de Cassà de la Selva, “des de l’Ajuntament hem treballat per recuperar un espai en desús i transformar-lo en un servei útil per a la ciutadania”. Presas conclou que “amb la posada en funcionament del nou aparcament gratuït de Can Rich fem un pas més per facilitar l’accés al centre i l’aparcament als veïns i veïnes de la zona. Afegir places a l’oferta d’aparcament públic del municipi permet millorar la mobilitat i oferir més comoditat a tothom que s’apropa al centre”.

El ple ordinari del mes de juny de 2024 va adjudicar el contracte d’arrendament per la finca del número 37 del carrer Provincial, conegut amb el nom de “Can Rich Xiberta”, amb l’objectiu de crear un aparcament.

