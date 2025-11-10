ERC porta al Congrés mesures urgents per "frenar l’escalada de preus" de l’allotjament universitari a Girona
La diputada Etna Estrems apunta que "el dret a l’habitatge i el dret a l’educació han d’anar de la mà"
Redacció
El grup parlamentari Republicà ha registrat al Congrés dels Diputats una Proposició No de Llei (PNL) per reclamar al govern espanyol mesures urgents que garanteixin l’accés a l’habitatge assequible per als estudiants universitaris. “Estudiar no pot ser un luxe que depengui també del preu del lloguer”, denuncia la diputada Etna Estrems.
Segons dades recents, les habitacions per a estudiants s’han encarit un 14% amb l’inici del curs 2025-2026, i en els darrers tres anys el cost mitjà del preu mensual de les habitacions s’ha disparat: “A Barcelona, hem passat de 383€ mensuals el 2022 als 648€ actuals. I la situació és igualment preocupant a la resta de capitals universitàries catalanes: 400€ de mitjana a Girona, 370€ a Tarragona i 320€ a Lleida”.
En Concret, a Girona, la manca d’allotjament és especialment greu. La ciutat només disposa d’unes 700 places en residències universitàries, tot i que la demanda supera àmpliament aquesta xifra i unes 150 persones s’han quedat sense allotjament aquest inici de curs. Segons estimacions sectorials, hi ha un dèficit estructural de prop de 5.000 llits. Aquesta escassetat força molts estudiants a viure en condicions precàries o a traslladar-se fora de la ciutat.
“El dret a estudiar no pot dependre del fet que la teva família et pugui pagar o no una residència o un pis. Cal posar fi a la desigualtat que els preus de l’habitatge estan generant entre els joves de Catalunya”, denúncia Estrems.
ERC fa temps que reclama "solucions" a les escletxes que els propietaris han trobat a la Llei pel Dret a l’Habitatge per eludir el topall dels lloguers, especialment a través de contractes de temporada o de lloguer d’habitacions, que han esdevingut una nova via d’especulació. Aquesta pràctica deixa els estudiants sense estabilitat i els obliga a canviar constantment d’habitatge, sovint expulsats a l’estiu pel mercat turístic.
Els preus dels lloguers i d'habitacions
Per tot això, la Proposició No de Llei presentada pels republicans insta el Govern espanyol a regular els preus dels lloguers de temporada i d’habitacions, d’acord amb la Proposició de Llei que els republicans també van portar al Congrés. També a adoptar mesures urgents per reduir les desigualtats que genera el mercat de l’habitatge entre els estudiants universitaris. En últim lloc, exigeixen que la impossibilitat d’aconseguir un habitatge deixi de ser un factor de discriminació per raó de classe en l’accés als estudis universitaris.
“Cal que l’Estat actuï ja per posar fi a aquesta especulació encoberta que expulsa els estudiants de les ciutats universitàries catalanes i els condiciona les seves opcions educatives”, recalca Estrems, que defensa que “el dret a l’habitatge i el dret a l’educació han d’anar de la mà”.
