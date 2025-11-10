Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona aprova l'agermanament amb Manacor

Diferents representants de la ciutat van visitar la localitat mallorquina el setembre

El ple municipal d'aquest dilluns.

El ple municipal d'aquest dilluns. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Girona

L'Ajuntament de Girona ha aprovat de forma definitiva el Pacte d'Agermanament amb el municipi mallorquí de Manacor que busca "potenciar els aspectes culturals, de cultura popular i de llengua compartida" entre les dues ciutats, ha dit l'alcalde, Lluc Salellas. L'agermanament s'ha aprovat amb el vot a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts, ERC) i el PSC. De fet, el regidor socialista Maxi Fuentes ha agraït "el gest del govern" per fer partícep els partits de l'oposició i d'entitats en el procés d'agermanament, en reunió que tindrà lloc pròximament.

El punt s'ha aprovat després de dues reunió de la comissió. La primera va tenir lloc el setembre a Manacor, on van assistir el mateix alcalde, el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, i la tinenta d'alcaldia i regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme, a més d'un representant de la Fal·lera Gironina i de l'Associació Gironina de Teatre, a part dels representats manacorins. La segona reunió es va fer l'octubre de forma telemàtica i va servir per "acabar d'aprovar el document que s'havia estat treballant", ha dit l'alcalde.

La trobada a Manacor, el setembre.

La trobada a Manacor, el setembre. / Ajuntament de Girona

La visita a la ciutat mallorquina va servir per veure la mostra de teatre escolar de quaranta anys o visitar equipaments municipals vinculats a la llengua i la cultura. També conèixer aspectes de la cultura popular, que es "relacionen moltíssim amb elements de la cultura popular" gironina, ha assegurat Salellas.

Aquest és el cinquè agermanament que fa la Girona amb una altra ciutat. La primera va ser el 1982 amb Reggio Emilia, un municipi italià situat a la regió d’Emília-Romanya. L’agermanament amb Albi, el 1985, va arribar motivat per la proximitat amb la localitat situada al sud de França. El 1987, es va agermanar amb Blufields, capital de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Sud de Nicaragua, i el 1997 ho va fer amb Farsia, daira del Sàhara Occidental i últim agermanament fins ara.

