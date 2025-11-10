Girona crearà un grup de seguiment pel control de la neteja i la recollida de residus
La moció ciutadana, impusalda per la plataforma Girona Neta i Digna, demana una millorar de l'estat actual pel que fa als "contenidors plens, bosses a terra, males olors, brutícia acumulada i males herbes als paviments"
L'Ajuntament de Girona crearà un grup per fer seguiment ciutadà de la neteja i la recollida de residus de la ciutat. Tot això, després que la plataforma Girona Net i Digna hagi presentat aquest dilluns a la tarda una moció en el ple municipal on ha demanat la creació d'aquest grup que ha de permetre "fer un control transparent i constructiu dels serveis de neteja, recollida de residus i manteniment de zones verdes". El portaveu de la plataforma, Jordi Tomàs, ha detallat que aquest grup ha de ser "reduït i operatiu" i ha d'estar integrat per representants veïnals, tècnics municipals, diferents col·lectius i representants dels sectors afectats, com és el cas del comerç o l'hostaleria.
La moció ha estat possible perquè l'Associació de Veïns de Can Gibert del Pla ha cedit el discurs a la plataforma, que no complia els requisits per poder presentar la moció. El punt ha estat aprovat amb el vot a favor de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC), el PSC i el PP, mentre que Vox ha votat en contra.
Tomàs ha assegurat que la moció "no és partidista, ni busca confrontar ningú", perquè és una proposta que busca millora l'estat actual de "contenidors plens, bosses a terra, males olors, brutícia acumulada i males herbes als paviments". De fet, la plataforma ja va fer una recollida de firmes el maig passat. En va entregar 6.800 a l'Ajuntament i ara a hores d'ara en porten més de 7.000.
El portaveu de la plataforma ha assegurat que la demanda "no és puntual", sinó que és una "crida a recuperar l'orgull de la ciutat i a reforçar el vincle entre l'Ajuntament i la ciutadania". Així, proposen "un nou model de relació", on la participació dels veïns sigui una "eina útil per garantir que el que s'aprova es complexi i el que no funciona es corregeixi", relacionat amb el contracte de neteja i recollida de residus. Tomàs ha conclòs dient que així serà "possible fer una Girona neta i digna".
Suport a la moció
L'alcalde, Lluc Salellas, s'ha compromès a treballar "en la línia que proposa la moció" i ha afirmat que s'hi posaran "aquesta setmana". Mentrestant, el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha reconegut "la iniciativa" i ha agraït la "implicació" de la plataforma. Ha assegurat que amb el nou sistema de recollida de residus han practicat "l'escolta activa", amb diferents reunions, per poder anar "implementant millores" que ha reconegut que, fins ara, no havien "estat suficients". També ha apuntat que s'han de "marcar quins mitjans" es tenen a disposició per poder formar aquest grup proposat per la plataforma.
Per la seva banda, la vicealcaldessa, Gemma Geis, ha posat en valora la "bona voluntat i rigorositat" de la plataforma i ha assegurat que "amb el mateix to constructiu, però exigent es trobarà el camí per millorar la ciutat". En la mateixa línia, el tinent d'alcaldia, Quim Ayats, ha remarcat que és una "prioritat" millorar en la neteja, i que "les millores han de tenir el suport de tothom". Per part de l'oposició, el regidor del PSC Maxi Fuentes ha assenyalat que s'ha "d'aprofitar la feina que han fet els veïns si el govern no pot solucionar el problema" i el regidor del PP Jaume Veray ha exposat que "la moció és la concreció del fet que Girona està més bruta que mai".
L'únic que ha votat en contra ha estat el regidor de Vox Francisco Javier Domínguez, que ha detallat que la creació del grup "és innecessari", ja que l'Ajuntament "ja té instruments" per fer el control. Jordi Tomàs, en la rèplica, li ha recriminat el vot en contra: "Em dol la seva paraula", ha dit, i ha incidit en el fet que la plataforma no està vinculada "a cap partit polític". També ha agraït el vot a favor de la resta de les formacions: "Això és fer política, escoltar la ciutadania", ha dit.
Multa de 258.700 euros a l'empresa de recollida de residus
En paral·lel, en el ple d'avui s'ha aprovat de forma definitiva la multa de 258.722,97 euros a l'empresa després que s'hagin destimant les al·legacions presentades per part de l'empresa. La sanció, anunciada a l'estiu, s'ha posat per la demora en el termini d'implantació del contracte (43.200,45 euros), i per incomplir diverses obligacions derivades del contracte, qualificades de greus o molt greus (215.522,52 euros).
Aquesta és la segona penalitat que es posa a l'empresa que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus a la ciutat. La primera va ser de 16.160,19 euros per incomplir un 22% serveis entre el 22 de desembre de 2023 i el 2 de gener de 2024. És a dir, durant les vacances de Nadal. Durant el seu torn durant la moció, Sergi Cot ha assegurat que "no sreran les últimes penalitats si els fets no milloren".
L'oposició ha criticat, com ha fet en els últims plens, la gestió de l'Ajuntament quant a la neteja i recollida de residus. Lluc Salellas ha sortit al pas hi ha dit que en altres ciutats com Tarragona, Barcelona, Terrassa o Lleida "la situació no està sent fàcil en el procés de canvi de la recollida de residus" i, per això, ha dit que era un "problema compartit". A més, ha assegurat que la consllaria de Territori, liderada per Sílvia Paneque (PSC), els "anima amb seguir amb el model". Finalment, ha fet menció a les millores que s'han d'implantar a principis de 2026 que "continuaran millorant la situació".
