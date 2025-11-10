Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona organitza aquest diumenge la cinquena cursa solidària per l'ictus

La recaptació de l'esdeveniment solidari serà per a pacients que pateixen la malaltia i les seves famílies

La cursa per l'ictus en l'edició de l'any passat.

La cursa per l'ictus en l'edició de l'any passat. / Aniol Resclosa

Redacció

Girona

La ciutat de Girona es tornarà a mobilitzar aquest diumenge 16 de novembre per una causa solidària. Es tracta de la cinquena edició de la cursa solidària “Corre per l’Ictus!”, una iniciativa que busca recaptar fons per a pacients d’ictus i les seves famílies. La sortida tindrà lloc a les 11 del matí a La Copa de la Devesa.

La jornada esportiva, oberta a persones amb o sense discapacitat, oferirà dues modalitats: una marxa adaptada de 5 quilòmetres i una cursa de 10 quilòmetres, amb recorreguts plans i accessibles per a tots els nivells. En finalitzar la prova, els participants podran gaudir d’una arrossada popular.

Tots els fons recaptats es destinaran íntegrament a ajudar pacients d’ictus i les seves famílies, reforçant el compromís social de la ciutat amb la salut i la solidaritat.

L’esdeveniment està organitzat per l’Associació Ictus Girona i la Unitat d’Ictus de l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, que animen tothom a participar-hi amb el lema: “Vine i corre per l’ictus!”.

Les inscripcions ja estan obertes al web: colabora.hospitaltrueta.cat/correperlictus#K07

TEMES

