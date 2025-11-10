Una jornada per descobrir les cases del futur
El Girona Hub acull el 13 de novembre un acte sobre noves tendències de construcció sostenible
L’entrada és lliure però l’aforament és limitat, pel que es requereix inscripció prèvia
Diari de Girona i Prensa Ibérica, en col·laboració amb la divisió residencial d’Urbinium, organitzen el dijous 13 de novembre una jornada dedicada a explorar les noves tendències en construcció sostenible. L’objectiu: impulsar habitatges més eficients, saludables i respectuosos amb el medi ambient.
Sota el títol «Cases sostenibles: construint el futur de l’habitatge», la trobada tindrà lloc a les 12 h al Girona Hub, ubicat a la Farinera Teixidor. La sessió comptarà amb les intervencions de Juan Carlos García, arquitecte de Ruiz-Larrera Arquitectura; i de Jaume Font, docent de la Universitat de Girona i doctorat en construcció, restauració i rehabilitació arquitectònica; que analitzaran com la innovació en materials i disseny està transformant el sector immobiliari. El debat serà moderat per Oriol Puig, subdirector del Diari de Girona.
Nova promoció a Palau
Els assistents també tindran l’oportunitat de conèixer en exclusiva una nova promoció d’habitatges, que es construirà al barri de Palau de Girona a partir del primer trimestre de 2026. Aquesta promoció, comercialitzada en exclusiva per Urbinium i promoguda per Kouchin Holdings, segueix els criteris equivalents a l’estàndard Passivhaus, que garanteix el màxim confort amb un mínim consum energètic.
Construccions de fusta
Segons explica l’arquitecte Juan Carlos García, «l’edificació sostenible amb criteris d’alta eficiència energètica, com serà aquesta promoció, compta amb elements constructius ja fabricats fets amb fusta, com l’estructura o els forjats, fet que comporta més precisió, qualitat i control, a banda d’una petjada ecològica que pràcticament es redueix a zero». Això també comporta més rapidesa en la construcció. I és que García assenyala que «implica un estalvi de temps d’entre el 30 i el 35% respecte a una construcció habitual».
Edificacions hermètiques
Es tracta, també, d’edificacions molt hermètiques amb l’objectiu de garantir un aïllament tèrmic òptim i un menor consum energètic, a més de tenir una molt bona orientació al sol. Aquest tipus de construccions també disposen d’una ventilació forçada de doble flux per filtrar l’aire exterior i impulsar-lo net cap a l’interior.
Amb aquesta iniciativa, Diari de Girona i Urbinium reafirmen el seu compromís amb la innovació i el desenvolupament sostenible, posant al centre del debat un dels grans reptes presents i futurs: com construir habitatges més eficients, saludables i alineats amb la transició energètica.
L’entrada és lliure però l’aforament és limitat, pel que es requereix inscripció prèvia. La jornada està destinada tant a professionals del sector com a persones interessades en el futur de l’habitatge.
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Oxigen i alegria a Montilivi: El Girona supera l'Alabès i respira (1-0)
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada