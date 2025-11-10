L'Ajuntament de Girona anima les víctimes dels escopidors a denunciar i els ofereix suport
Nou d'ells han parlat amb Diari de Girona, d'un grup que ja arriba a les 18
L’Ajuntament de Girona ha fet arribar un missatge de suport a les víctimes dels escopidors que han actuat a la ciutat, tal com recull el Diari de Girona. En nom de l’alcalde Lluc Salellas i de la regidora d’Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, s’han adreçat al grup de víctimes que s’ha anat formant en les últimes setmanes, i que ja compta amb 18 dones.
El consistori ofereix atenció a través dels serveis de l’Oficina d’Atenció a la Víctima de la Policia Municipal de Girona i del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), on les víctimes poden rebre suport psicològic i legal. L’Ajuntament assegura que està al costat de les persones afectades.
Durant el mes d’octubre, Girona ha registrat diversos atacs per part d’escopidors, amb almenys tres detencions. Un home de 42 anys, sense antecedents, va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra en relació amb un cas vinculat a un bebè i, mentre estava a comissaria, es van acumular vuit denúncies per escopir a dones. I que també ha rebut dues denúncies més les últimes setmanes. El jutge va ordenar el seu ingrés per avaluació psicològica a l’hospital de Salt.
Un altre home, de 39 anys, va ser detingut per la Policia Municipal per una agressió sexual i per escopir a una jove a l’entorn de l’estació de tren. Finalment, la Policia Nacional va arrestar un tercer home, també de 39 anys, durant les Fires, el 29 d’octubre, per escopir i agredir verbalment clients i treballadors d’un bar a l’estació de Girona; es va negar a identificar-se, va mostrar una actitud violenta i ja tenia antecedents.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Vint-i-dos nous militants d’ERC a Girona en tres dies poc després de les primàries impugnades